Позивний «Diezel»: в Одесі затримали «соратника» Шарія, який працював на російську розвідку (фото, відео)

В Одесі на співпраці з російською воєнною розвідкою викритий юрисконсульт «партії Шарія», керівнику якої в Україні повідомлено про підозрення за низькою статтею. Сам Анатолій Шарій зараз знаходиться в Іспанії.

Контррозвідка Служби безпеки провела в Одесі багатоетапну спецоперацію та затримала агента головного управління генштабу зс рф (більш відомого як гру), який надавав ворогові дані про цілі для повітряних ударів по місту, відслідковував місця дислокації та переміщення українських підрозділів ПВО, звітував про наслідки «прильотів» ракет та ударів дронами-камікадзе.

Фото СБУ

«Зловмисник є приватним юристом, який раніше був помічником-консультантом декількох депутатів із фракції «партії Шарія» в одній із райрад Одеської області. Після повномасштабного вторгнення рф він разом із дружиною виїхав до тимчасово окупованого Сімферополя, де за власної ініціативи звернувся до «військового комісаріату Криму», — повідомляють в СБУ та додають, що одесит був завербований кадровим співробітником 3-го оперативного відділу 316-го розвідувального центру російського гру Григорієм Івановим.

Фото СБУ

Одесит дав підписку про негласне співробітництво на користь рф, отримав оперативний псевдонім «Diezel» та 500 доларів «авансу» за проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Після цього він повернувся в Одесу для збору розвідданих.

Фото СБУ

Фото СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили запроданцю про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою, зловмиснику загрожує довічне ув’язнення. Також планується повідомлення про підозру у шпигунстві його російському куратору.

Крім того, контррозвідка СБУ ідентифікувала дружину зрадника, яка зараз мешкає у Санкт-Петербурзі і також співпрацює з російським гру, отримуючи щомісячну платню.

Фото СБУ

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, йдеться про добре відомого одеситам Дениса Сафонова та його дружину Вероніку.

Нагадаємо, що нещодавно у Харкові СБУ затримала двох інформаторів рф, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об'єкти удари рашистів. Зрадниками виявились двоє безробітних мешканців обласного центру, які переміщувалися по місту на велосипедах та знімали місця, де, на їхню думку, дислокуються українські військовослужбовці.

Фото СБУ

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