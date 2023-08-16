Alyosha чуттєво привітала доньку з днем народження та показала рідкісне фото дівчинки

Співачка Alyosha, яка разом з трьома дітьми перебуває за кордоном, поділилася рідкісним фото доньки Марії. Світлину дівчинки артистка опублікувала в інстаграмі в день її народження. Марійці, яку ніжно називають Тополькою, виповнилося три роки.

Дружина лідера гурту АНТИТІЛА Тараса Тополі чуттєво привітала донечку зі святом та звернулася до чоловіка, зізнавшись йому в коханні.

«З днем народження нашу найменшу Топольку. Коханий Тарасе, яке щастя, що у нас є таке щастя. Дякую тобі за кохання, терпіння, піклування, за нас! Ти моє все! Просто безмежно кохаю», — написала Alyosha.

Прихильники артистки в коментарях доєднуються до привітань та зазначають, що Марія дуже схожа на батька.

«Батьки, вiтаю вас з днем народження Марiйки. Бажаю мiцного здоров'я, довгих рокiв життя. Вiдсвяткувати ПЕРЕМОГУ та сторiчний ювілей. Бути завжди гарною та щасливою.

З днем народження! Рости здоровою і щасливою! Татова донечка, схожа дуже!

Господи, це ж Тарас з довгим волоссям. З днем народження

Бусинка найменша, Тополенятко. А як на татка схожа», — пишуть в коментарях.

Нагадаємо, у зірковій родині є також два сини — Марко та Роман. На початку повномасштабного вторгнення співачка виїхали з дітьми до США, а Тарас Тополя пішов захищати країну. Зараз він завершив службу та продовжує музичну кар’єру.

Фото instagram.com/alyoshasinger

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