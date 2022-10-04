Тарас Тополя вперше від початку війни побачився з дітьми

Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, який залишив службу в ЗСУ та відправився в тур на підтримку України, вперше від початку російського вторгнення зустрівся з родиною. Музикант нарешті обійняв дружину Олену та трьох дітей — синів Марка й Романа, донечку Марію. Дружина артиста на початку війни виїхала до США, де мешкає в родичів.

«Не Київ. Ранок — двісті двадцять перший. Настрій — неймовірний. Місяць — вперше від початку війни обійняв і поцілував дітей. Слава ЗСУ! Слава Україні!» — поділився Тополя новиною в соцмережах.

Раніше Тарас розповідав, що вже бачився з дружиною, співачкою Alyosha, коли вона на кілька днів приїздила до Києва, а його відпустило командування.

Також Тополя розповів, чому залишив лінію фронту та повернувся до музики.

Нагадаємо, на фронті артист був бойовим медиком.

Фото instagram.com/tarastopolia

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