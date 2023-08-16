Колишній високий чин у міжнародній юриспруденції взявся відбілювати вірменських сепаратистів. Зокрема, Луїс Морено Окампо опублікував звіт під назвою «Геноцид вірмен у 2023 році». Чиновник 9 років очолював прокуратуру Міжнародного кримінального суду (МКС), але запамʼятався не результатами, а скандалами, звинуваченнями в непрозорих доходах, домаганнях, а тепер і звʼязках з проросійськими сепаратистами, пише 5-й канал.

«Чим відомий Окампо? У 2008-му The Telegraph повідомив, що Окампо під час візиту до ПАР змусив місцеву журналістку до статевого зв'язку: „Прокурор забрав у журналістки ключі від машини і не повертав їх їй, доки вона не погодилася на сексуальний контакт…“. Свідчення на ґвалтівника дав його колега, прессекретар прокуратури МКС — Крістан Пальме, якого Окампо згодом звільнив», — йдеться у публікації.

У 2017-му розслідувачі з Mediapart виявили в Окампо офшори під час його роботи на посаді головного прокурора МКС. Посадовець пояснив «доходи» тим, що його зарплата «недостатня». Після відставки з МКС Окампо володів нерухомістю у Гаазі (€ 1,2 млн), мав 5 об'єктів в Аргентині ($ 2,2 млн) та $ 1 млн у банку.

«За 9 років роботи прокурором МКС Окампо закрив лише одну кримінальну справу — щодо Томаса Лубанге, лідера воєнізованого угруповання в Конго. Вирок йому ухвалили у 2012-му, за кілька місяців до відставки Окампо. Але й тут не обійшлося без скандалів. Лубанге використовував дітей для участі у військових діях. Ця справа розслідувалася з 2006-го. Але через потурання Окампо Лубанге так і не звинуватили в сексуальному насильстві», — пише 5-й канал.

У 2010 році Окампо у статусі прокурора МКС відвідував Єреван та зустрічався з експрезидентом Вірменії Саргсяном. За п'ять років Окампо знову відвідав Єреван для участі у форумі «Проти злочину геноциду».

29 липня 2023 року глава проросійських сепаратистів у Карабаху Араїк Арутюнян звернувся до експрокурора, ґвалтівника та корупціонера по його «експертну думку». Наслідком цього став звіт «Геноцид вірмен у 2023 році». Прокурор, який розслідував одну справу 9 років, «розібрався» в ситуації у Карабаху лише за 9 днів.

Звіт експрокурора на 28 сторінок тиражує єдину пропагандистську ідею, яку з початку року не раз спростували міжнародні ЗМІ, — так звану «гуманітарну катастрофу серед 120-тисячного населення Арцаху».

Однак цю тезу спростував нардеп Володимир Крейденко. Він легко замовив м'ясо, рибу, сири та десерт у столиці анклаву м. Ханкенді. Таким чином, український парламентар довів, що у вірменському анклаві немає ніякого голоду.

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