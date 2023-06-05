Помер дворазовий олімпійський чемпіон, який першим у світі пробіг 100-метрівку швидше, ніж за 10 секунд (відео)

У віці 76 років помер легендарний американський легкоатлет, дворазовий олімпійський чемпіон Джим Хайнс, який першим у світі пробіг 100-метрівку швидше, ніж за 10 секунд, повідомляє World Athletics.

Вперше спринтер «вибіг» з 10 секунд ще на чемпіонаті США в Сакраменто 1968 року. Але оскільки цей результат (9,9 сек.) не був зафіксований електронним секундоміром, світовий рекорд Хайнса не був затверджений.

Але того ж року на Олімпійських іграх у Мехіко американець виграв «золото» з результатом 9,95 сек, назавжди увійшовши в історію світової легкої атлетики (до речі, той забіг на 100 метрів став першим олімпійським фіналом, у якому брали участь лише чорношкірі спортсмени). Ба більше, на іграх у Мексиці Хайнс став дворазовим олімпійським чемпіоном, вигравши у складі збірної США зі світовим рекордом естафету 4×100.

Зазначимо, що світове досягнення Джима Хайнса протрималося цілих 15 років, поки 1983-го його співвітчизник Келвін Сміт не пробіг 100-метрівку за 9,93 сек.

Після завершення зіркової кар'єри в легкій атлетиці Хайнс без особливого успіху виступав у Національній футбольній лізі за «Майамі Долфінз» та «Канзас-Сіті Чіфс». 1979 року Джима внесли до Зали слави легкої атлетики США.

Дворазовий олімпійський чемпіон Джим Хайнс

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний олімпійський чемпіон, ім'ям якого названо революційний стрибок у висоту.

208

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram