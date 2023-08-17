В Україні оголосили AliExpress спонсором війни: НАЗК назвало причину

В Україні триває боротьба зі спонсорами війни. Після того, як «Ашан» та «Метро» внесли до переліку міжнародних спонсорів війни, НАЗК також внесло китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що вона продовжує працювати в рф. Зокрема, надає свої платформи для продажу товарів з вивезеної з окупованих територій України міді. Про це повідомили у відомстві.

«На території росії найбільшого поширення з усіх платформ якими володіє Alibaba набула платформа онлайн-комерції AliExpress, якою керує дочірня російська компанія з групи Alibaba ТОВ „Алибаба.КОМ (РУ)“. Річний прибуток ТОВ „Алибаба.КОМ (РУ)“ за 2022 рік склав 16,3 млрд рублів (близько $ 160 млн). Значні суми цих коштів йдуть до бюджету рф у вигляді податків, за рахунок яких потім утримується армія агресора. Так, у квітні 2023-го у ЗМІ з'явилася інформація про те, що китайська компанія Quzhou Nova закупала щонайменше 3220 тонн мідного сплаву на загальну суму $ 7,4 млн у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування, який наразі знаходиться на тимчасово окупованій території та контролюється росіянами. З вивезеної з окупованих територій міді компанія виробляє товари, які продає на платформах Alibaba», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що Alibaba також вдається до цензурування українського контенту на своїх платформах, пов’язаного з російською війною. У березні 2022 року Alibaba заблокувала профіль українського стрімера, який мав на AliExpress понад 268 тисяч підписників, за допис про війну. Водночас, проросійські дописи на платформі не видаляються.

Як писали «ФАКТИ», у березні минулого року генеральний директор Auchan Retail International Ів Клод заявив, що його компанія планує зберегти свою діяльність на території росії попри заклик президента України Володимира Зеленського покинути ринок країни-агресорки.

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