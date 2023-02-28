Торгують «кувалдами Вагнера» і не тільки: слідом за «Ашаном» НАЗК внесло «Метро» до переліку «міжнародних спонсорів війни»

В Україні НАЗК внесло компанію Metro Cash & Carry до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення ухвалене через позицію керівництва компанії продовжувати діяльність в росії. Про це повідомили у відомстві.

«Окрім того, що компанія продовжує сплачувати податки, тим самим підтримуючи військову машину рф, керівництво компанії напряму займається транспортуванням російського газу до Центральної та Східної Європи, поки увесь цивілізований світ відмовляється від енергоресурсів держави-терориста. Metro також не відмовилася приймати оплату картками „Мір“ Сбербанку та продовжує реалізовувати нові проекти у росії», — йдеться у повідомленні.

В НАЗК додали, що, за інформацією дослідників діяльності Metro Cash & Carry в рф, німецька мережа METRO в росії торгувала «кувалдами Вагнера».

«Це той самий „атрибут“ найманців з терористичної „ЧВК Вагнер“, що набув умовної популярності в рф після публікацій жорстоких відео про начебто страту бійців ЧВК, які повернулися з українського полону», — йдеться у повідомленні.

Раніше НАЗК внесло французьку корпорацію «Auchan» в перелік міжнародних спонсорів війни. Підставою для внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що, під час повномасштабного вторгнення росіі в Україну компанія відмовилась від бойкоту держави-терориста та не закрила свій бізнес в рф.

«Від початку повномасштабного вторгнення, російська дочірня компанія французького „Ашану“ постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом „гуманітарної допомоги“, а також допомагала з виконанням мобілізаційних заходів в рф», — йдеться у повідомленні відомства.

Зазначимо, що усі включені до переліку міжнародних спонсорів війни компанії вносяться до бази даних World-Check — бази даних осіб і організацій із підвищеним ризиком, яка використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками. Внесення до цієї бази, що створена міжнародною компанією London Stock Exchange Group, має допомогти захистити світовий фінансовий сектор від спонсорів російської війни.

Як писали «ФАКТИ», у березні минулого року генеральний директор Auchan Retail International Ів Клод заявив, що його компанія планує зберегти свою діяльність на території росії попри заклик президента України Володимира Зеленського покинути ринок країни-агресора.

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