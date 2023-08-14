Рибам — якісний відпочинок, Терезам — вдалі переговори, Близнюкам — матеріальна винагорода: фінансовий гороскоп на тиждень з 14 до 20 серпня

Фінанси відіграють вагому — а іноді і найважливішу — роль у житті кожного з нас, нагадують астрологи.



Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли грошей не зовсім достатньо. Тому важливо знати, як складається ситуація зі статками і заробітком у різних знаків Зодіаку, пише сайт астропрогнозів.

На кого чекає фінансовий успіх на тижні з 14 до 20 серпня?

Овен (21.03 — 20.04)

Велика ймовірність удачі в бізнесі — вона стане результатом виконаної в попередній період роботи, тому за отриманий результат представники знака мають дякувати лише собі.

Телець (21.04 — 21.05)*

Можна укладати важливі угоди й підписувати серйозні договори: все, під чим цього тижня буде поставлена віза, обіцяє швидкий успіх і вагомі дивіденди.

Близнюки (22.05 — 21.06)

Винагороду — зокрема й матеріальну — отримають лише ті представники знака, які заздалегідь підготувалися до роботи над новим професійним проєктом: експромт тут не пройде.

Рак (22.06 — 22.07)

Тиждень сприятливий як для тих, хто професійно займається торгівлею, так і для тих, хто збирається купувати або продавати нерухомість — їм вдасться знайти ідеальний варіант або заробити вагому суму.

Лев (23.07 — 21.08)

Зірки рекомендують не відволікатися від завдань, які вирішуються на роботі, навіть якщо здаватиметься, що невелика «кавова пауза» не завадить: як результат, план виконати не вдасться, а це погано позначиться на доходах.

Діва (22.08 — 23.09)

Від серйозних рішень фінансового характеру бажано відмовитися: великий ризик помилитися, а це означає, що прибуток буде зовсім не таким пристойним, як розраховують представники знаку.

Терези (24.09 — 23.10)

Тиждень сприятливий для ділових переговорів із партнерами: дипломатичність, властива представникам знака, зросте в рази, тому вдасться вирішити навіть найскладніші питання.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Можна розпочинати ремонт або будівництво будинку чи дачі: процес не нагадуватиме стихійне лихо, пощастить знайти хорошу бригаду та якісні матеріал, а на фінансах вдасться заощадити.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Ухвалюючи важливе рішення професійного та — особливо! — фінансового характеру, небажано поспішати: треба дати собі кілька днів на те, щоб усе гарно обміркувати — поспіх загрожує помилками.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Ризикувати своїми грошима, навіть якщо йтиметься лише про вартість лотерейного білета, категорично не рекомендується — втрати можуть виявитися набагато серйознішими, ніж здасться на перший погляд.

Водолій (21.01 — 18.02)

Досягти успіху у професійному — а, отже, й у фінансовому — плані зможуть лише ті, хто розпочне роботу з виконання найважливішого пункту плану, а потім рухатиметься низхідною, а не навпаки.

Риби (19.02 — 20.03)

Можливо, це прозвучить дивно, але фінансовий успіх цього тижня залежатиме не так від наполегливої роботи, як від правильно організованого й якісного відпочинку.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, в чому так пощастить 14 серпня везунчикам дня.



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