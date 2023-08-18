Везіння потрібне всім: якому знаку зодіаку пощастить сьогодні, 18 серпня

П'ятниця, 18 серпня — день людей, які народилися під знаком Мавпочки-Чомучки і люблять ставити питання «А чому?».

При цьому вони ніколи не підпадають під вплив поганого настрою і безнадійності. І це завжди допомагає їм виходити достойно з будь-яких «безвихідних» ситуацій.

Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні, 18 серпня? Відповідь дає сайт з гороскопами.

За його версією, саме Левам день принесе багато приємних новин, відкриються нові можливості, стануть доступними раніше важкі проєкти та справи.

Лев (23.07 — 21.08)

Леви цього дня з великою ймовірністю можуть отримати вигідну пропозицію професійного штибу — не варто її втрачати, вона обіцяє серйозну — як кар'єрну, так і фінансову — вигоду.

Щоправда, й погоджуватися на неї, не поміркувавши, теж небажано: необхідно взяти невеликий таймаут, протягом якого продумати всі аргументи — як «за», так і «проти» позитивної відповіді.

Найімовірніше, роздуми схилятимуть представників знака до згоди, але поспішні дії все ж небажані.

Крім того, варто пам'ятати, що 18 серпня для інших знаків зодіаку — день, коли важливо поповнити запас живильної енергії, для чого зірками будуть створені сприятливі умови. Щоб акумулювати сили, необхідно використовувати будь-які — приємні для людини — моменти, запам'ятовуючи відчуття і, умовно кажучи, складаючи їх до своєї внутрішньої скарбнички — згодом вони трансформуються у сили — як моральні, так і фізичні. В цей час дуже важливо контролювати свої слова: висловлені з необережності, вони можуть повернутися проти свого автора.

Нагадаємо, що настрій і багатство людини можна покращити не тільки вибором «правильного дня», а також за допомогою ритуалів, одним з яких поділився екстрасенс Макс Гордєєв.

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