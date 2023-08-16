Макс Гордєєв поділився сильним ритуалом на багатство, який потрібно провести ввечері 16 серпня: гроші потечуть рікою
Відомий екстрасенс Макс Гордєєв вирішив припинити копіювати Барбі і зайнявся своєю улюбленою справою: прогнозуванням майбутнього.
Зокрема, сьогодні, 16 серпня фахівець поділився ритуалом, який радить провести всім, хто хоче покращити своє фінансове становище.
Про нього він розповів у соціальній мережі.
«Зробіть цей ритуал обов'язково 16 серпня, і грошова удача повернеться до вас обличчям», — запевнив Фадєєв.
На 30-тий місячний день, який ще іноді називається «Золотим лебедем», все складається дуже вдало для ритуалу.
Ритуал доволі простий: ввечері потрібно відкрити свій гаманець, показати його місяцю і прочитати замовляння. І незабаром з найрізноманітніших джерел гроші потечуть до вас.
Текст замовляння
При мерехтливому світлі молодого місяця,
я накладаю заклинання на безмежне багатство.
Гекато, хай твоя сила
Принесе достаток у цей священний простір.
Як місяць сяє, так і багатство зростає,
І потече ріка достатку в моєму житті.
Я проганяю бідніть з свого життя
На томість прийде лише грошова енергія
Землею і Місяцем цей наговор заклинаю,
Достаток знаходить мене, як в теперішньому, так і в майбутньому.
Як вгорі, так і внизу, він знаходить мене всюди,
Амінь, Амінь, Амінь.
Також езотерик розповів, які три знаки Зодіаку обов'язково розбагатіють у серпні.
Раніше «ФАКТИ» писали, як можна залучити багатство за допомогою ритуалу «Грошова дев’ятка» — його також потрібно проводити саме 16 серпня.101