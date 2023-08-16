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Гороскоп

Макс Гордєєв поділився сильним ритуалом на багатство, який потрібно провести ввечері 16 серпня: гроші потечуть рікою

16:05 16 серпня 2023
Макс Гордеев

Відомий екстрасенс Макс Гордєєв вирішив припинити копіювати Барбі і зайнявся своєю улюбленою справою: прогнозуванням майбутнього.

Зокрема, сьогодні, 16 серпня фахівець поділився ритуалом, який радить провести всім, хто хоче покращити своє фінансове становище.

Про нього він розповів у соціальній мережі.

«Зробіть цей ритуал обов'язково 16 серпня, і грошова удача повернеться до вас обличчям», — запевнив Фадєєв.

На 30-тий місячний день, який ще іноді називається «Золотим лебедем», все складається дуже вдало для ритуалу.

Ритуал доволі простий: ввечері потрібно відкрити свій гаманець, показати його місяцю і прочитати замовляння. І незабаром з найрізноманітніших джерел гроші потечуть до вас.

Текст замовляння

При мерехтливому світлі молодого місяця,
я накладаю заклинання на безмежне багатство.
Гекато, хай твоя сила
Принесе достаток у цей священний простір.

Як місяць сяє, так і багатство зростає,
І потече ріка достатку в моєму житті.
Я проганяю бідніть з свого життя
На томість прийде лише грошова енергія

Землею і Місяцем цей наговор заклинаю,
Достаток знаходить мене, як в теперішньому, так і в майбутньому.
Як вгорі, так і внизу, він знаходить мене всюди,
Амінь, Амінь, Амінь.

Також езотерик розповів, які три знаки Зодіаку обов'язково розбагатіють у серпні.

Раніше «ФАКТИ» писали, як можна залучити багатство за допомогою ритуалу «Грошова дев’ятка» — його також потрібно проводити саме 16 серпня.

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