Попит на вторинному ринку стабільний: чи варто зараз купувати квартиру в Києві

Попри війну, ринок нерухомості в Києві не завмер — є попит на квартири як в новобудовах, так і на вторинному ринку.

Саме цей сегмент (вторинка) демонструє стабільний попит та високий інтерес до купівлі та продажу житла, пише сайт Pro Гроші.

Повідомляється, що за останні 6 місяців спостерігається помітне зростання цін на вторинний ринок нерухомості.

Згідно з аналізом даних з 17 лютого по 18 серпня поточного року, середня ціна на нерухомість на вторинному ринку зросла на 4,25%, піднімаючись з рівня 50 095 грн/м2 до 52 224 грн/м2.

У період з 19 липня по 18 серпня ціна за один квадратний метр квартири у Києві збільшилася на 1,76%.

Якщо в минулому місяці українці могли придбати житло за 51 323 грн/м2, то вже в середині серпня — 52 224 грн/м².

За даними експертів, ціни на вторинному ринку залежать від регіонів та очікувань власників. Нерідко націнка може сягати 15−30% від ринкової ціни, залежно від якості лота.

Тобто, на вторинному ринку також може спостерігатися середньозважене зростання вартості квадратного метра, але у такому випадку власники квартир самі вирішують, на скільки підвищити вартість житла, — зазначила експертка.

Зараз рекордним зростанням цін на вторинному ринку відзначаються Кропивницький, Дніпро, Тернопіль, Івано-Франківськ, Львів, Вінниця, Ужгород. Тут прогнозується подальше зростання вартості квадратного метра. Проте до кінця літа радикальні зростання цін на квартири малоймовірні, вважають експерти.

Рієлтори також назвали райони Києва, де дешевше всього орендувати або купити квартиру.

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