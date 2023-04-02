Ціни зупинили падіння: яку квартиру можна купити у Києві при бюджеті в 20−50 тисяч доларів

З початку війни ринок нерухомості в Україні то завмирав, то на ньому спостерігався хаос. На «вторинці» квартири то дорожчали, то дешевшали, деякі знижки були навіть до 70%. Наразі ціни більш-менш стабілізувалися, хоча й не досягли довоєнних показників, пише «Мінфін».

Рієлтори відмічають, що у середньому, порівнюючи з довоєнним періодом, житло подешевшало на 10−15%, а в дорогому сегменті — до 30%.

Очікування фахівців з нерухомості на більше падіння не виправдалися, на заваді стали декілька факторів.

Головний — врівноваження попиту та пропозиції.

З початку війни попит впав у рази. Більшість тих, хто планував купити квартиру, відтермінували це рішення до кращих часів. Аналогічно, суттєво скоротилася й пропозиція житла на продаж. Оголошень про продаж житла суттєво поменшало.

Експерти зазначають, що попри війну, нерухомість залишається доволі надійним і стабільним фінансовим інструментом, тому позбавлятися її не поспішають.

Основним стримуючим фактором стабілізації цін стало те, що знизилася кількість покупців й стало менше охочих продати майно.

Ціни на нерухомість, попри їх відносну стабілізацію, залишаються доволі неоднорідними. Наприклад, на однокімнатні квартири приблизно однакових параметрів вказано $ 40 тис, $ 50 тис, а є й понад $ 70 тис.

З другого кварталу експерти очікують пожвавлення на ринку нерухомості. Підстав для цього декілька — найважливіша, звісно, успіхи на фронті.

За $ 20 тис. можна розраховувати на малометражну однокімнатну квартиру — 17−22,5 кв м, без ремонту, у віддаленому районі.

Цю суму можна використати як перший внесок для іпотеки. Наразі саме діє державна програма з пільгової іпотеки, за якою можна взяти житло під 3−7% річних.

Враховуючи те, що переважна більшість банків зараз хочуть перший внесок 40% від вартості нерухомості, то маючи на руках $ 20 тис, можна розглядати житло до $ 50 тис, яке буде на порядок кращим, більшим і новішим.

За інформацією рієлторів, «робоча» вартість квадратного метра житла у Києві становить $ 1000. За ці гроші однозначно треба орієнтуватися на однокімнатні квартири.

Можна також знайти «студію» з непоганим ремонтом у гарному районі, або хрущовку до 30 кв м, або ж просторішу квартиру без ремонту у новобудові, з не дуже вдалою локацією.

Щоб купити двокімнатну квартиру, треба мати не менш як $ 32 тис.

$ 50 тис — це той бюджет, який дозволить покупцю обирати. За таку ціну можна обрати не лише розкішну однокімнатну квартиру в гарному районі Києва з новим ремонтом, а й пристойну «двушку». Йдеться про вторинний ринок.

Раніше «ФАКТИ» писали, скільки коштує оренда квартир в Києві.

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