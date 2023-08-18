Обмотав навколо шиї: поляки врятували 5-річного українця, який задихався через пасок безпеки

Діяльність польських патрулів не обмежується охороною кордону та запобіганням спробам іноземців нелегально потрапити до Польщі. Не так давно у Польщі затримали та оголосили про підозру таксисту, який знущався над українкою. Цього разу небезпечний інцидент стався 13 серпня в пункті перетину кордону в Корчовій. Про це пише сайт wprost.pl. Відомо, що громадянка України, яка в'їжджала до Польщі, звернулася до прикордонників за допомогою. Виявилося, що її син, який їхав разом з нею, кілька разів обмотав пасок безпеки навколо шиї, і блокування не давало змоги вивільнити дитину.

«Реакція правоохоронців була миттєвою. Щоб звільнити дитину, яка задихалася, вони розрізали ремінь безпеки», — повідомили в Бещадському прикордонному відділі.

Як йдеться в повідомленні, через деякий час перелякана мати зітхнула з полегшенням, її 5-річного сина благополучно витягли з автомобіля. Після надання необхідної першої медичної допомоги сім'я змогла продовжити свою подорож.

Нагадаємо, що від 1 серпня у тестовому режимі працює «єЧерга» для автобусів регулярних рейсів у пункті пропуску на кордоні з Польщею — «Ягодин — Дорогуськ».

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