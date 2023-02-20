Позбавлення волі та примушування до статевого акту: у Польщі оголосили про підозру таксисту, який знущався над українкою

Прокуратура веде провадження проти водія пасажирського транспорту, якого підозрюють у тому, що він позбавив свободи пасажирку, а потім примусив її, серед іншого, до статевого акту. Про це повідомила Олександра Скшинярж, прес-секретар Варшавської регіональної прокуратури.

Як повідомляє tvn24.pl/ з Варшави, в ніч з 12 на 13 лютого іноземка замовила в одному з готелів міста пасажирське перевезення. Поїздка мала бути підтверджена іноземкою в додатку. Як нам вдалося встановити неофіційно, українка поверталася з вечірки, на якій була з подругою. Вона заявила в поліцію, що була зґвалтована водієм пасажирського транспорту.

У Окружній прокуратурі Варшави заявили, що здійснюють провадження проти громадянина Туркменістану, який підозрюється в тому, що 12 лютого 2023 року у Варшаві під час виконання пасажирських перевезень позбавив жертву волі, а потім примусив її, серед іншого, до статевого акту. У зв'язку з необхідністю забезпечення належного ходу провадження прокурор звернувся до суду з клопотанням про застосування тимчасового арешту підозрюваної особи строком на три місяці. 16 лютого 2023 року клопотання було задоволено.

Нагадаємо, що за даними опитування, поляки стали гірше ставитися до українських біженців. Зокрема, деякі українці привнесли до Польщі пережитки «руського міра» — пристрасть до снобізму, дорогих автомобілів, недотримання заборон на зразок обмеження швидкості, паркування у недозволених місцях.

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