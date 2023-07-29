На кордоні з Польщею запрацює «єЧерга» для автобусів: що відомо

Від 1 серпня у тестовому режимі запрацює «єЧерга» для автобусів регулярних рейсів у пункті пропуску на кордоні з Польщею — «Ягодин — Дорогуськ».

Про це нагадали у пресслужбі Державної прикордонної служби.

«Щоб перетнути пункт пропуску „Ягодин — Дорогуськ“ від 1 серпня водіям чи логістам варто буде зареєструвати автобус у системі „єЧерга“ та приїхати до кордону в зазначений у маршруті час», — йдеться у повідомленні.

Прикордонники наголошують, що запуск «єЧерги» для автобусів — це частина реформи міжнародних пасажирських перевезень для забезпечення комфорту пасажирів.

«На час тестового періоду час очікування на перетин кордону не буде змінюватись, адже йдеться лише про налаштування нового сервісу. Після налаштування всіх процесів — черги із пасажирських автобусів перед пунктами пропусків мають зникнути — і відповідно автобусні перевезення будуть відбуватися тільки згідно з «еЧергою», — повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Наразі послуга буде стосуватись лише регулярних рейсів. Водіям варто лише зареєструватись в системі та приїхати до пункту пропуску у передбачений автобусним маршрутом час.

Як відомо, за рішенням Кабміну від 28 липня, усі транспортні засоби перетинатимуть кордон за електронною чергою. За проєктом «Єврокордон» електронна черга буде поширюватися не тільки на вантажний транспорт, але й на легковики та пасажирські автобуси.

Також в МЗС пояснили, які документи мають бути у водія під час перетину ним кордону.

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