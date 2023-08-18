Головного військкома Черкаської області звільняють: що відомо

У Черкасах, де засудили пенсіонера-зрадника, розпочали процедуру звільнення головного військкома області. Цю посаду займав Олег Веретільник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання «Про все».

Речниця Черкаського обласного ТЦК та СП Аліна Кривошея підтвердила інформацію про звільнення Веретільника. За її словами, акт про звільнення вже є.

Як пояснила речниця, зараз відбувається процес здачі посади. Веретільник залишить крісло головного військкома Черкаської області протягом наступного тижня. Хто займе цю посаду — поки невідомо.

Видання додає, що під час перевірок ТЦК порушень закону з боку воєнкома не зафіксували.

Нагадаємо, після гучних корупційних скандалів в обласних військкоматах президент України Володимир Зеленський ініціював перевірки ТЦК по всій країні. За слова глави держави, правоохоронці виявили багато огидних зловживань.

Крім того, протягом останніх місяців в Україні побільшало кримінальних справ, пов'язаних зі зловживаннями у військкоматах.

А в четвер, 17 серпня, Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО, яким доручили звільнити всіх начальників обласних військкоматів.

Фото zmi.ck.ua/

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