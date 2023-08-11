«Звільняємо всіх обласних „воєнкомів“»: Зеленський розповів про результати засідання РНБО (відео)

Після корупційного скандалу з одеським військкомом Євгеном Борисовим, в Україні проводилася перевірка керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, де учасники заслухали інформацію про результати перевірки ТЦК від директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова, голови Служби безпеки Василя Малюка, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, генерального прокурора Андрія Костіна, голови Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова та директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса. Про це повідомили в пресслужбі глави держави.

«Під час перевірки ТЦК правоохоронними органами були виявлені випадки корупції, зокрема під час проведення загальної мобілізації, які становлять загрозу національній безпеці України та підривають довіру до державних інституцій. У зв’язку з цим Рада нацбезпеки рекомендувала Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити за рекомендаціями керівників оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, після проходження ними перевірки СБУ. Офісу Генерального прокурора спільно з НАЗК та ДБР рекомендовано вжити додаткових заходів із протидії вчиненню корупційних правопорушень посадовцями ТЦК», — йдеться у повідомленні.

«Провів засідання РНБО. Спеціальне. Одне питання ключове: результати перевірки „військкоматів“. Доповіді: ДБР, СБУ, МВС, Генеральний прокурор, НАЗК, НАБУ. Загалом уже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців „військкоматів“, 33 підозри. Обласні „воєнкоми“, міські, районні, працівники ВЛК, інші посадові особи… Зловживання в різних областях: Донецькій, Полтавській, Вінницькій, Одеській, Київській, Львівській… Хтось брав готівкою, хтось — криптовалютою. Хіба що в цьому різниця — цинізм усюди однаковий. Наші рішення такі. Звільняємо всіх обласних „воєнкомів“. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни — це державна зрада. Воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоровʼя, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, — їм можна довірити цю систему комплектування», — заявив Зеленський, повідомляє Telegram-канал Офісу президента.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно військкома з міста Южне Одеської області Єгора Смирнова відправили на фронт через скандал про нібито незаконне збагачення. Правоохоронці почали перевірку військовослужбовця.

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