Звірства рашистів звалював на «українців-бандерівців»: на Черкащині засудили пенсіонера із проросійськими поглядами

В Україні продовжується боротьбі зі зрадниками та колаборантами. Соснівський районний суд м. Черкаси визнав громадянина винним у виправдуванні російської агресії. Про це «ФАКТАМ» стало відомо з опублікованого вироку.

За матеріалами справи, впродовж квітня та липня 2022 року він у розмовах зі своїм оточенням виправдовував потребу так званої «денацифікації» як одного зі складників збройної агресії росії. З його слів, Україна «насичена бандерівцями». 5 червня, спілкуючись зі знайомою, він визнав правомірною агресію росії, вважаючи українців ворогами. Крім того, обвинувачуваний заперечував воєнні злочини російських військовиків у Бучі, переадресовуючи ці звірства на «українців-бандерівців». Коли в липні 2022 року стався ракетний удар по Вінниці, чоловік у розмовах зі своєю дружиною заявив, дії російської армії проти України є відповіддю за загибель людей на сході України у 2014 році та посилався на приклад війни в Югославії.

Під час судового засідання обвинувачуваний свою вину у вчиненні правопорушень визнав повністю та зазначив, що факти, викладені в обвинувальному акті, відповідають дійсності. Щиро розкаявся, просив суворо не карати, надавши шанс на виправлення. Також просив врахувати, що він зробив належні висновки і засуджує свою поведінку. Крім того, обвинувачений зазначив, що тепер він допомагає ЗСУ шляхом перерахування коштів на потреби військових, і надав відповідні докази.

Вирішуючи питання про вид та міру покарання обвинуваченому, суд врахував, що він є особою похилого віку, має хронічні захворювання, за місцем проживання характеризується позитивно, добровільно надав допомогу Збройним Силам України в розмірі 24050 гривень.

Колегія суддів призначила чоловіку покарання у виді 2 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП, який закликав до «об'єднання» релігійних громад у війні проти України.

Раніше уродженку Вугледару засудили до 5 років тюрми за виправдування збройної агресії рф і розпалювання національної ворожнечі.

56

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram