ПриватБанк призупинить операції з картками: коли відновлять роботу банкомати та термінали

В ніч на суботу, 19 серпня, персонал «ПриватБанку» буде проводити проводить регламентні роботи, тому операції з картками будуть зупинені до ранку.

Про це повідомили у пресслужбі фінансової установи.

За її даними, під час проведення робіт 19 серпня з 00:30 до 7:30 тимчасово можуть бути недоступними операції з картками у Приват24.

Крім того, пауза триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

Також у банку зазначили, що клієнти «ПриватБанку» роблять в середньому більше 1 млн платежів за годину, це майже 50 тисяч платежів щохвилини.

Крім того, стверджується. що на державний «ПриватБанк» приходиться більше половини активних банківських карт в Україні — 26,6 млн. Також установа є лідером за кількістю банкоматів та комплексів самообслуговування — 17,1 тисяч з 28,6 тисяч по всій Україні.

Нагадаємо також, що з 1 серпня 2023 року «ПриватБанк» подовжив період використання всіх карток на 24 місяця.

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