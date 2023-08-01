Термін дії всіх платіжних карток «ПриватБанку» подовжено на два роки: що це означає

В Україні 1 серпня 2023 року «ПриватБанк», який раніше скасував комісію на грошові перекази з Польщі, подовжив період використання всіх карток на 24 місяця. Про це повідомили у Telegram-каналі банку.

«Клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці», — йдеться у повідомленні.

Так, за картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:

• оплата в магазинах по POS-терміналу;

• зняття готівки в банкоматах;

• операції в Приват24;

• поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).

Для оплат в інтернеті в «Приватбанку» порадили створити Digital картку в Приват24 і перерахувати туди кошти.

Раніше «ФАКТИ» писали, що потрібно зробити, якщо з банківської картки зникли гроші, а також, як діяти, якщо вашу банківську картку раптом заблокували.

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