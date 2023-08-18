Допомагав «ухилянтам» втекти за кордон: голові однієї з ВЛК у Києві оголосили підозру

Голова військово-лікарської комісії (ВЛК) одного з районних у місті Києві військкоматів видавав фіктивні довідки про непридатність до військової служби. Йому оголосили підозру.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

В ході розслідування було з'ясовано, що голова ВЛК був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ та начальника Голосіївського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яких раніше викрили на масштабній корупційній схемі переправлення за кордон громадян призовного віку на початку серпня 2023 року.

За розробленою організаторами схемою, голова ВЛК виготовляв чоловікам пакет фіктивних документів про нібито непридатність до військової служби та передавав їх своїм спільникам.

Ціна «послуги» для однієї особи становила 10 тисяч доларів. Під контролем правоохоронних органів задокументовано кілька випадків видачі фіктивних документів.

Наразі голові ВЛК повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, на початку серпня повідомлялось, що чиновник Київської міської військової адміністрації допомагав чоловікам за гроші втекти з України. Його затримали правоохоронці. Пізніше у Києві затримали одного з районних воєнкомів. Він причетний масштабної схеми переправлення «ухилянтів» за кордон. А у Львові днями викрили посадовицю обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яка за 1000 доларів США обіцяла жителю Львівського району поновити дані у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного, що унеможливило б отримання ним повістки про виклик до іншого ТЦК.

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