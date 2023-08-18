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Події

Допомагала ухилянтам за хабарі: викрито посадовицю військкомату у Львівської області

17:33 18 серпня 2023
Військовий шеврон

Посадовицю територіального центру комплектування та соціальної підтримки Львівської області викрили на хабарі.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

«За даними слідства, старша офіцерка за 1000 доларів США обіцяла жителю Львівського району поновити дані у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного», — пише пресслужба.

Як відзначають в Офісі генерального прокурора, поновлення даних у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного унеможливило б отримання ним повістки про виклик до іншого ТЦК.

Жінку було затримано під час отримання неправомірної вигоди.

«Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Встановлюється причетність до вчиненого інших осіб», — додає Офіс генерального прокурора.

Нагадаємо, що після гучних корупційних скандалів в обласних військкоматах президент Володимир Зеленський ініціював перевірки ТЦК по всій країні. За слова глави держави, правоохоронці виявили багато випадків зловживань. Вже 17 серпня президент затвердив рішення РНБО, яким доручили звільнити всіх начальників обласних військкоматів.

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