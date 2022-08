У красуні-дружини був коханець: в Італії назвали причину розлучення легендарного Франческо Тотті

Причиною гучного розлучення чемпіона світу з футболу Франческо Тотті з дружиною після 17 років шлюбу стала зрада дружини, стверджує Corriere della Sera. За інформацією видання, ефектна телеведуча Іларі Блазі зрадила Імператора з іншим чоловіком. Італійка, яка веде телепередачу Reservoir Dogs та володіє лінією одягу Never without you, закохалася у свого особистого фітнес-тренера Крістіано Йовіно.

Крістіано Йовіно

Ефектна блондинка познайомилася з майбутнім коханцем ще півтора роки тому. Тотті дізнався про зраду після того, як виявив листування у соцмережах між дружиною та тренером. Пара не змогла подолати кризу у стосунках, тому вирішила розлучитися. Колишній футболіст не виносив жодних подробиць, щоб захистити трьох своїх дітей — 16-річного Крістіана, 15-річної Шанель та 6-річної Ізабель.

Іларі Блазі з дітьми

До речі, раніше італійські ЗМІ повідомляли, що головною причиною розлучення пари є 34-річна коханка Тотті Ноемі Боккі. З затятою фанаткою «Роми» легендарний футболіст познайомився на турнірі з падел-тенісу, в якому обоє брали участь. Ноемі працює весільним флористом. У нової коханої Тотті двоє дітей — 10-річна дочка та 8-річний син.

Ноемі Боккі

Нагадаємо, що 45-річний Франческо Тотті на прізвисько Імператор відіграв у «Ромі» 25 (!) сезонів. У футболці «вовків» він виходив на поле у 785 матчах, забивши 307 м'ячів і віддавши 139 результативних передач. Разом з римлянами футболіст став чемпіоном Італії, а також двічі виграв Кубок та Суперкубок країни. У складі італійської збірної Франческо провів 58 матчів, ставши чемпіоном світу 2006 року та віцечемпіоном Європи-2000.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Франческо Тотті ледь не розлучився з дружиною через кішку.

Фото Instagram

572

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram