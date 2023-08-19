«Він казав, що Україна варта того, аби за неї померти»: рідні про бойового медика «Азову», який загинув на Запоріжжі

«Два місяці, як тебе вбили. Ми мали б відмічати річниці нашого одруження, але тепер це річниці твоєї смерті. Ти завжди оберігав мене і захищав. Мені так не вистачає твоїх міцних обіймів. Люблю тебе, мій Льоха», — такі зворушливі дописи про свого чоловіка на сторінці у соцмережі залишає дружина, киянка Ілона Мазур.

Вона лише на початку цього року вийшла заміж. А 8 червня 2023-го стала вдовою. Її 28-річний чоловік Олексій Мазур, бойовий медик полку «Азов», що відновився і повернувся на фронт, загинув у селі Мала Токмачка на Запоріжжі.

Ілона на початку цього року одружилася з Олексієм Мазуром, а 8 червня 2023-го стала вдовою

Ілона звернулась до президента із петицією щодо нагородження воїна найвищою відзнакою — званням Герой України (посмертно):

«Олексій народився на Вінниччині. У підлітковому віці переніс рідкісну онкогематологічну хворобу і отримав 2 групу інвалідності, та попри це мав велике бажання стати військовим і захищати державу. Тому, навчаючись заочно в університеті КНУБА, у 2015 році він пішов у добробат «Свята Марія». Брав участь у блокаді Криму. Не залишав мрії стати кадровим військовим, для цього потрібно було пройти військово-лікарську комісію. Фізичну підготовку здав сам, а аналіз крові попросив здати друга, бо через інвалідність не мав шансів потрапити у військо.

Після вдалого проходження ВЛК вступив на службу до в/ч 3018 м. Гостомель. Перебуваючи на службі, успішно завершив навчальний курс «Медик військ спеціального призначення» по програмі НАТО. Обрав службу військовим медиком, фельдшером відділення збору та евакуації поранених медичної роти у бригаді спецпризначення «Азов», щоб бути максимально корисним у самій гущі подій. Брав участь в АТО та Операції Обʼєднаних сил".

За словами дружини, чоловік за бої на Світлодарській дузі був нагороджений відзнакою Національної гвардії України «За доблесну службу». Олексій Мазур отримав ряд нагород, серед яких відзнака президента України «За участь у антитерористичній операції», «Учасник АТО» та «Учасник бойових дій».

«В лютому 2022 року Олексій переніс складну операцію на коліні, у результаті якої комісія ВЛК дала висновок «обмежено придатний», але це його не спиняло, він рвався на позиції до своїх побратимів і прагнув виконувати важливу роботу, — йдеться в петиції. — Тимчасово працював інструктором з тактичної медицини та повернувся до своїх основних обовʼязків у в/ч 3057.

Олексій був відважним воїном, завжди поспішав на допомогу, ризикуючи власною безпекою. За роки служби врятував сотні життів. За кожне з них боровся з усіх сил і до самого кінця. Він був досвідченим парамедиком, професіоналом своєї справи. Завжди охоче ділився своїми знаннями, навчав інших і всім допомагав. Він був унікальною людиною. Мав чітку життєву позицію, завжди був вірний своїм принципам, був чесним і щирим, а слова завжди підкріплював діями. Олексій сказав, що Україна варта того, аби за неї померти. Олексій був одним з небагатьох людей, готових до самопожертви. Загинув на Запоріжжі, виконуючи свій військовий обовʼязок".

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