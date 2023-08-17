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Україна

«Азов» повернувся на фронт: де воює легендарна бригада

13:16 17 серпня 2023
Бійці полку Азов

Бригада «Азов» відновила виконання завдань на фронті — вони утримують рубежі в районі Серебрянського лісництва на Луганщині, де тривають важкі бої.

Як повідомляє Military Media Center, про це розповів тимчасово виконуючи обов`язки директора департаменту планування застосування ГУ НГУ полковник Микола Уршалович.

«Легендарна бригада спеціального призначення „Азов“ відновилась і розпочала виконання бойових завдань у районі Серебрянського лісництва», — сказав він та додав, що воїни «Азова» утримують рубежі та завдають противнику втрат у живій силі та техніці.

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Зокрема, 15 серпня артилеристи бригади в районі Серебрянського лісництва знищили мінометний розрахунок та інженерну машину окупантів.

Нагадаємо, що у липні цього року з Туреччини в Україну повернулися військові, які командували захистом Маріуполя та «Азовсталі», у тому числі й офіцери «Азову». Там вони опинилися післі обміну на затриманого в Україні кума путіна Віктора Медведчука.

У лютому цього року помер захисник «Азовсталі», капітан та командир першого батальйону полку «Азов» Олег Мудрак, який також був звільнений в результаті обміну. Він разом з побратимами пережив російський полон і тортури.

Фото з сайту полку «Азов»

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