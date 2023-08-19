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Україна

«Прикро за пасажирів»: Угорщина несподівано скасувала потяги українського спрямування

15:09 19 серпня 2023
Вокзал Будапешта

В Угорщині, яка прийняла у себе багато українських біженців, залізниця на суботу скасувала поїзди № 6284 із Дебрецена до Мукачева, № 33 із Мукачева до Будапешта та № 6285 із Захоні до Чопа через «великий пасажиропотік і тривалий прикордонний контроль», повідомляє «Укрзалізниця».

«Угорська залізниця щойно повідомила, що сьогодні поїзди № 6284 з Дебрецена до Мукачева, № 33 з Мукачева до Будапешта і № 6285 з Захоні до Чопа не курсуватимуть через „великий пасажиропотік та тривалий прикордонний контроль“. Це вже не перший подібний випадок цього місяця. Нам прикро за пасажирів, які очікують на ці рейси у Мукачево, Чопі та на території Угорщини, і хоч цей маршрут обслуговує саме угорський MAV START, ми зі сторони Укрзалізниці приносимо вибачення», — йдеться у повідомленні.

В «Укрзалізниці» зазначили, що пройшовши весну 2022-го вони не звикли до скасування рейсів через велику кількість пасажирів і будуть використовувати «всі офіційні канали з вимогою до угорських колег налагодити безперебійний рух для наших пасажирів».

Як писали «ФАКТИ», «Укрзалізниця» повністю змінює графіки поїздів у напрямку Польщі.

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