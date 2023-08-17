«Укрзалізниця» повністю змінює графіки поїздів у напрямку Польщі: що важливо знати пасажирам

Компанія «Укрзалізниця», яка нещодавно запустила з Харкова та Києва нові потяги до Польщі, змінить графіки потягів до Польщі. Про це повідомили в компанії.

«Польська залізниця з 8 вересня розпочинає заплановані ремонти інфраструктури у Перемишлі. Це могло б означати скасування всіх рейсів цього напрямку, але спільно з польськими колегами ми мінімізували вплив ремонтних робіт. Втім, тимчасові зміни будуть», — повідомили в компанії.

Так, поїзди № 89/90 Київ — Перемишль та № 73/74 Харків — Перемишль з 7 вересня до 6 жовтня (відправленням з Києва та Харкова) будуть скасовані.

«Натомість вже з 3 вересня ми призначаємо новий поїзд № 119/120 Київ — Хелм. Він стане вже третім щоденним поїздом до надзвичайно популярного Хелма. Це денний поїзд (ніякого проходження кордону серед ночі!), що вирушатиме з Києва о 06:28, прибуття до Хелма о 17:27 (зручна стиковка з польським поїздом IC 21100 Хелм 18:12 — Варшава Всходня 21:02). Зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45. Іншими словами, цей рейс зручний для тих, у кого вильоти з варшавського аеропорту ім. Фредеріка Шопена після 23:00 або рано вранці (Каїр, Острава, Мюнхен, Париж, Франкфурт, Відень)», — повідомили в «Укрзалізниці».

Окрім того, по пʼятницях та суботах протягом «місяця ремонтів» у Польщі (тобто відправленням із Києва 7−8, 14−15, 21−22 вересня) збережеться курсування лише двох поїздів Інтерсіті+:

• діючого № 705/706 Київ — Перемишль;

• нового № 707/708 Київ — Перемишль (відправлення з Києва 22:17, Перемишль 06:23, зворотно з Перемишля об 11:15, прибуття до Києва о 20:41).

«У зазначені 6 днів поїзди № 53/54 Київ — Перемишль, № 89/90 Київ — Перемишль, № 31/32 Запоріжжя — Перемишль, № 35/36 Одеса — Перемишль, № 73/74 Харків — Перемишль, № 715/716 Київ — Перемишль будуть скасовані», — повідомили в компанії.

Графік ремонтів у вересні також «зачепить» і розклад руху поїздів № 54 та № 36. Потяг № 54 Перемишль — Київ відправлятиметься з Перемишля о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00), а потяг № 36 Перемишль — Одеса відправлятиметься о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Одеси о 08:10 ранку.

Як писали «ФАКТИ», у квітні українцям продовжили безкоштовний проїзд потягами з Польщі до Німеччини.

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