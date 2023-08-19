«Серце розривається на частини»: Маша Єфросиніна показала зворушливий момент зустрічі сина з батьком, що прийшов з фронту

Українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно розповіла, що її чоловік вступив у добровольчий загін, прикріплений до ЗСУ, поділилася зворушливим відео зустрічі сина з батьком.

«Я не знаю, що написати… Що моє серце рветься на частини в кожну таку їх зустріч?- Але ж ці слова не відобразять силу моїх почуттів… Що це лише третя їхня зустріч за півтора роки? — То ж в ці слова не вкладуться всі зміни, яких зазнала наша сімʼя. Що я живу цими моментами? — Але ж це все одно красномовно не пояснить, наскільки мені всередині стало байдуже на багато чого із зовнішнього життя, коментарів про яке ви часто від мене чекаєте… Але ж саме сьогодні я щаслива. І це, мабуть що, зрозуміє кожна українка, якій ці моменти знайомі…» — написала вона.

Раніше телеведуча розповіла про страх втратити чоловіка.

«Мені досі важко говорити про те, як власне я щодня живу зі страхом втратити кохану людину, свого чоловіка. Ви бачите, що я нічого не пишу про це, іноді через кому, серед всіх обставин, що мені доводиться жити, я це вставляю, але ніколи окремо за дужки не виношу, бо ця тема сильно за дужками», — розказала вона в «сторіз».

Як писали «ФАКТИ», у росії відому українську телеведучу визнали терористкою та оголосили у розшук.

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