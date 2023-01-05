«Втрачено все»: Маша Єфросініна відверто розповіла про бізнес чоловіка

Телеведуча та блогерка Маша Єфросініна, яка під час війни змушена жити за кордоном, відверто розповіла про втрати родини. Телезірка зізналася, що її чоловік Тимур Хромаєв, який до початку російського вторгнення мав успішний бізнес, втратив геть усе.

За словами Марії, чоловік вступив до добровольчого загону та допомагає захищати країну від окупантів. Зокрема, займається забезпеченням дронами та іншими технічними інструментами, необхідними для військових.

«У червні він поставив мене перед фактом, що подався до добровольчого загону, який був прикріплений до ЗСУ. І все літо вони провели під Херсоном, Кривим Рогом. Це був досить важкий період», — розповіла Маша.

Важкий ще й тому, що Тимур тяжко переживав за те, що вибудовував роками, а тепер все зруйновано ворогом.

«Його бізнес дуже постраждав. Майже все, що було вибудовано після того, як він пішов з чиновницької діяльності, знаходилося в зоні, яка була окупована. Ми нічого не знаємо, що з його бізнесом там, тому що це знаходиться в містах, які сьогодні вщент зруйновані. Єдине, що дало йому сили не з'їхати з глузду і якось жити з тим, що втрачено все в його 48 років, — це піти захищати Україну», — поділилась Єфросініна.

Наразі вона разом із сином Олександром тимчасово мешкає в Польщі. Раз-два на місяць приїздить до Києва у справах, записує нові інтерв’ю та бере участь в благодійних проектах.

Вона зізналася, що її маленький син гуглить, як вбити Путіна. Також Маша розповіла, як ледь не загинула через заздрість колеги.

Фото Іnstagram.com/mashaefrosinina

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