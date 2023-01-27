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У росії відому українську телеведучу визнали терористкою та оголосили у розшук

16:23 27 січня 2023
Маша Єфросініна

Українська телеведуча Маша Єфросініна, яка нещодавно розповіла, що її чоловік вступив у добровольчий загін, прикріплений до ЗСУ, потрапила в країні-агресорі в «екстремістськи списки».

Її дані внесено до російського списку осіб, щодо яких є «відомості про їхню причетність до екстремістської діяльності або тероризму», а саму Машу оголосили в розшук. Втім, за якою статтею її розшукує російське МВС, не відомо.

Сама телеведуча, схоже, поки що ніяк не відреагувала на це «визнання».

Нагадаємо, що що на початку широкомасштабної агресії Єфросініна закликала росіян виходити на вулиці та «зносити путіна».

Нещодавно Єфросініна побувала на місці трагедії у Броварах, де під час катастрофи гвинтокрила ДСНС загинули цивільні, зокрема й діти, а також керівництво МВС та пілоти. Вона показала своїй аудиторії, у тому числі й закордонній, як люди несуть квіти до місця трагедії.

Фото зі сторінки Маші Єфросініної у соцмережах

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