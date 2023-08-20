«Це лише початок»: Зеленський назвав кількість винищувачів F-16, які Нідерланди погодились передати Україні

Нідерланди передадуть Україні винищувачі F-16 у кількості 42 одиниць. Навчання українських пілотів розпочнеться якомога скоріше.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в Telegram.



Відповідну заяву глава держави зробив під час візиту до Нідерландів та після зустрічі з прем'єром Марком Рютте.

«Ми з Марком Рютте домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні — після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок», — написав президент.

При цьому Марк Рютте на пресконференції підтвердив, що навчання буде проходити у Нідерландах, Данії та Румунії.

За його словами, зараз проходить мовне навчання українських пілотів.



«Щодо термінів — зараз наразі відбувається навчання мовне і у майбутньому, коли розпочнеться військове навчання, воно перейде до Румунії. Це буде робитися дуже швидко, як можна скоріше для того, щоб передати літаки в Україну. Тим часом ми повинні працювати над інфраструктурою, щоб ці літаки могли злетіти та сісти безпечно в Україні», — сказав прем'єр.

Він також наголосив, що навчання українських пілотів розпочнеться якомога скоріше.

Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Нідерландів. Лідер країни одразу відзначив, що головним питанням його поїздки до країни будуть винищувачі F-16.

Президент України та прем'єр Нідерландів вже провели зустріч та побували на військовій базі, де розміщуються літаки F-16. Після зустрічі Марк Рютте заявив, що Нідерланди та Данія зобов'язуються передати літаки F-16 Україні, коли будуть виконані умови для такої передачі.

14

Читайте нас у Facebook та Instagram