36.23 / 36.95 39.64 / 40.45
Київ: +31
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Це лише початок»: Зеленський назвав кількість винищувачів F-16, які Нідерланди погодились передати Україні

17:35 20 серпня 2023
Володимир Зеленський та Марк Рютте

Нідерланди передадуть Україні винищувачі F-16 у кількості 42 одиниць. Навчання українських пілотів розпочнеться якомога скоріше.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в Telegram.

Відповідну заяву глава держави зробив під час візиту до Нідерландів та після зустрічі з прем'єром Марком Рютте.

«Ми з Марком Рютте домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні — після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок», — написав президент.

При цьому Марк Рютте на пресконференції підтвердив, що навчання буде проходити у Нідерландах, Данії та Румунії.

За його словами, зараз проходить мовне навчання українських пілотів.

«Щодо термінів — зараз наразі відбувається навчання мовне і у майбутньому, коли розпочнеться військове навчання, воно перейде до Румунії. Це буде робитися дуже швидко, як можна скоріше для того, щоб передати літаки в Україну. Тим часом ми повинні працювати над інфраструктурою, щоб ці літаки могли злетіти та сісти безпечно в Україні», — сказав прем'єр.

Він також наголосив, що навчання українських пілотів розпочнеться якомога скоріше.

Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Нідерландів. Лідер країни одразу відзначив, що головним питанням його поїздки до країни будуть винищувачі F-16.

Президент України та прем'єр Нідерландів вже провели зустріч та побували на військовій базі, де розміщуються літаки F-16. Після зустрічі Марк Рютте заявив, що Нідерланди та Данія зобов'язуються передати літаки F-16 Україні, коли будуть виконані умови для такої передачі.

14

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Королівський песик

Тельцям — цікаві справи, Рибам — грошові надходження, Стрільцям — приплив енергії: гороскоп на день Королівського Песика 20 серпня

військовий квиток

Повістки на вулицях: військові запропонували свій шлях вирішення проблеми

Олена Шуляк

«Корупційна система з’їла практично всю країну, кожне велике місто», — нардепка Олена Шуляк

Анна Сєдокова

«Бумеранг існує»: у рф засудили мовчунку Сєдокову за те, що забрала чоловіка із родини

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту