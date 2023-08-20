Зеленський прибув до Нідерландів: що відомо про цілі поїздки

Президент Володимир Зеленський, який жорстко відреагував на обстріл центра Чернігова, прибув з візитом до Нідерландів.

Про очільник Української держави написав у Telegram.

«Разом із першою леді й командою прибули до Нідерландів. Попереду як завжди предметні переговори з паном премʼєр-міністром Марком Рютте», — пише президент.

За словами лідера країни, головне питання, яке він порушуватиме під час візиту до Нідерландів — F-16 для України.

Зокрема на порядку денному:

глобальний саміт миру;

Формула миру;

притягнення країни-терориста Росії до відповідальності.

Як відомо, тривалий час українські офіційні особи й військові просять західних союзників розпочати поставки сучасних винищувачів F-16, які необхідні нашій країні для захисту від постійних російських обстрілів. Зокрема завдяки ним наші воїни зможуть скласти конкуренцію російській авіації.

Нагадаємо, що 17 серпня Сполучені Штати Америки схвалили передачу Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні нададуть американські винищувачі після завершення навчання пілотів.

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