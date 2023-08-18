Вашингтон дав Данії та Нідерландам офіційні запевнення в тому, що США прискорять схвалення всіх формальностей для передачі Україні літаків F-16, як тільки буде завершено навчання наших пілотів.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що Данія та Нідерланди нещодавно запросили ці гарантії. За словами неназваного американського чиновника, держсекретар Ентоні Блінкен надіслав листи своїм колегам із Данії та Нідерландів, запевнивши їх у тому, що запити буде схвалено.

«Я пишу, щоб висловити повну підтримку Сполучених Штатів як у передачі Україні винищувачів F-16, так і у навчанні українських пілотів кваліфікованими інструкторами F-16», — йдеться у листі Блінкена двом офіційним особам.

«Дуже важливо, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії та порушення її суверенітету. Передача літаків дозволить Україні повною мірою скористатися своїми новими можливостями, як тільки перша група пілотів завершить навчання», — зазначив Блінкен.

Раніше повідомлялося, що ряд країн-союзників ухвалили рішення про підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. Це сталося після того, як відповідну ініціативу схвалив президент США Джо Байден.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що навчання військових Збройних сил України на американських винищувачах F-16 розпочнеться вже у серпні.

Також видання Politico повідомляло, що вже визначено першу групу українських пілотів, які візьмуть участь у навчанні на американських винищувачах F-16. За інформацією видання, 8 українських пілотів, які вільно володіють англійською мовою, вже готові розпочати навчання на винищувачах F-16.

Нагадаємо, українські політики та військові вважають, що надання Києву винищувачів F-16 має вирішальне значення для короткострокового і довгострокового майбутнього країни.

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