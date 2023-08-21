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Працевлаштувалася по блату: 15-річна донька Анджеліни Джолі і Бреда Пітта буде працювати разом з матір’ю

22:00 21 серпня 2023
Анджеліна Джолі з дочкою Вів'єн

Разом з колишнім чоловіком і актором Бредом Піттом, що вразив своїми фото, у Анджеліни Джолі, яку запідозрили в романі з Ротшильдом, шестеро дітей: Меддокс, Пакс, Захара, Шайло і близнюки Вів'єн і Нокс. Хоча вони вже з'являлися разом з матір'ю на тій чи іншій кінопрем'єрі, нащадки Джолі-Пітта не прагнуть бути в центрі уваги. Нещодавно молодша донька Вів'єн з'явилася на публіці разом з Анджеліною Джолі в дуже особливій якості.

Папараці сфотографували дует матері та доньки в Нью-Йорку. Вперше за два роки Вів'єн з'явилася поруч з матір'ю. Помітно, що 15-річна дівчинка неабияк підросла. На фотографіях Анджеліна крокує в елегантній чорній сукні, поверх якої накинула чорний піджак. За кілька кроків позаду неї йде Вів'єн, одягнена у вільні темні штани та білий лонгслів та кросівки Converse.

Анджеліна Джолі найняла свою доньку в якості асистента в бродвейській постановці. Актриса підтвердила це в заяві, яку отримало видання Page Six, зокрема: «Вів нагадує мені мою матір. Вона не зосереджена на тому, щоб бути в центрі уваги. Вона вважає за краще підтримувати інших творчих людей і має глибокий зв'язок з театром», — сказала Джолі.

Вів'єн Джолі-Пітт одного разу сама стояла перед камерою. У 2014 році, у віці п'яти років, вона зіграла роль у фільмі «Maleficent: Mistress of Evil» (в українському прокаті «Чаклунка: Повелителька темряви»), в якому головну роль зіграла її мати. Вів'єн обрали тому, що інші діти-актори боялися Анджеліни Джолі в ролі Малефісент, а вона — ні.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Анджеліна Джолі поділилася фото дочок —Шайло та Захари.

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