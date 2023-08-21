Побратими його називали «Тіктокер»: на війні загинув батько двох дітей з Вінниччини

Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець Віктор Гульчак зі Стрижавки, що на Вінниччині. Сталось це 12 серпня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області в результаті проведення штурмових дій позиції противника. Після поранення воїн був доправлений до Запорізької міської клінічної лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги. Після операцій Віктор перебував у комі, боровся за життя дві доби, але 14 серпня його серце зупинилося. Герою було лише 36, повідомляє Стрижавська громада.

«Віктор здобув спеціальність електрогазозварювальника художніх виробів з металу, сантехніка у Вищому художньому професійно-технічному училищі № 5. У цивільному житті працював будівельником. У 2019 році створив сім’ю з дружиною Світланою.

На третій день після повномасштабного вторгнення росії Віктор пішов добровольцем до Національної гвардії України. Був старшим сапером 3-го відділення інженерних загороджень взводу інженерних загороджень інженерно-саперної роти групи сил підтримки військової частини 3028, старший солдат".

У 2022-му під Бахмутом солдат отримав два осколкові поранення в стегно. Після тривалого лікування поїхав на навчання до міста Золочева підвищувати кваліфікацію на старшого сапера. Потім його направили у Запорізьку область в село Роботине. Побратими на нього казали «Тіктокер», бо полюбляв знімати відео для соціальних мереж.

«Віктор був веселий, мав добру вдачу, відчуття справедливості. Був своїм у дружніх товариствах і любив життя… Удома на нього чекали дружина, син Максим, 3-річна донечка Вікторія та сестра Оксана».

16 серпня героя вшанували живим коридором. Поховали на Алеї Слави зі всіма почестями.

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