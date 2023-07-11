«9 днів не дожив до свого 29-річчя»: щемлива історія про старшого лейтенанта, який загинув на Запоріжжі

Ще один герой віддав життя за свободу і незалежність України. У бою з окупантами на Запоріжчині, де бійці ЗСУ просуваються уперед і знищують склади росіян, загинув Богдан Лисюк із села Уласово-Русанівка, що на Хмельниччині. Бійцю було лише 28 років.

«Це мій двоюрідний племінник! Золота дитина! Не стало славного воїна, патріота України, командира загону, нашого захисника, борця за мир і волю України. Це був страшний похорон! Неможливо слухати безсиле лементіння матері. Неможливо дивитися на сльози батька, тітоньки, дружини, всіх родичів, усіх, хто прийшов провести воїна в останню путь… Плакали всі. Плакало небо цілий день, — ділиться родичка загиблого Любов Сердунич. — А я ж тебе, Богданчику, бачила всього двічі за життя: раз — маленьким, десь 8-и чи 10-річним, а вдруге — коли ти прийшов з отого АТО у відпустку, здається, 2018 року. Ти йшов у центрі Синяви з мамою, бо самого, без неї, я й не впізнала б. Як зараз пам’ятаю, я спитала тебе: «Може, щось треба, то кажи, телефонуй. Всім вожу, надсилаю, то й тобі допоможемо, тільки скажи, що треба». А ти: «Дякую, нічого не треба, все є».

Скромний, тихий був. А в бою… А в бою, на війні, ти — відважний, завжди попереду. Ти завше всіх підбадьорював, на тебе рівнялися твої побратими. Скількох воїнів ти врятував! Ти — герой, Богданчику! Наш герой! Ми всі пишатимемось тобою! І пишатиметься твоя маленька донечка Лізонька, якій всього 2 рочки… 9 днів не дожив ти до свого 29-річчя… Вже не привітати… Єдине, що бажаю, — це щоб твоя смерть була не даремною…"

Відомо, що Богдан Лисюк навчався у Національній академії державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. 2015 року вступив до лав Збройних Сил України, служив на Донецькому напрямку. 2016 року нагороджений відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції». У лавах ЗСУ він мужньо стояв у боях проти ворога, проявив себе гідним сином своєї Батьківщини. На фронті служив старшим лейтенантом 25-го штурмового батальйону 47-ї механізованої бригади на посаді командира, сповіщення надав Хмельницький об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Загинув Богдан 29 червня під час виконання бойових завдань біля населеного пункту Роботине Запорізької області.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у боях за рідну країну загинув майстер спорту міжнародного класу з фехтування, член національної збірної команди України, чемпіон України, призер чемпіонатів світу та Європи 34-річний Денис Борейко.

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