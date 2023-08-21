Чорна доріжка та вишиванки: у Чернівцях стартував Одеський кінофестиваль

У Чернівцях розпочався 14-й Одеський міжнародний кінофестиваль. За декілька місяців до його старту організатори задля безпеки ухвалили рішення про його перенесення на захід України. Церемонія відкриття відбулася в Культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Замість червоної доріжки була чорна. Гості кінофесту для виходу здебільшого обрали вишиванки. Ведучими церемонії стали акторка Дар’я Трегубова, яка раніше розповіла про повернення в Україну, та кінознавець Алік Шпилюк.

— Українське кіно має жити й розвиватися, — впевнена Трегубова. — Говорити про нас світові.

Церемонія відкриття розпочалася хвилиною мовчання за загиблими на війні, в тому числі — за загиблими внаслідок російського удару по Чернігову.

Фільмом-відкриттям Одеського кінофестивалю став пригодницько-історичний екшен «Довбуш» режисера Олеся Саніна.

Фестиваль буде тривати по 26 серпня. Традиційна програма кінофесту не зазнала змін. У Національній конкурсній програмі беруть участь 10 стрічок, у тому числі роботи «День незалежності» Володимира Тихого та «Мій карпатський дідусь» Зази Буадзе. У Міжнародній програмі будуть змагатися сім стрічок. Найкращий ігровий повнометражний та документальний фільми отримають призи у 50 тисяч гривень кожний. І, звичайно, по статуетці «Золотого Дюка».

До складу міжнародного журі увійшла режисерка Марина Ер Горбач — її фільм «Клондайк» був відібраний представляти Україну на премії «Оскар» минулого року.

Фільмом закриття ОМКФ стане стрічка австрійської режисерки Джессіки Гауснер «Клуб Зеро», міжнародна прем’єра якої відбулася в основному конкурсі 76-го Каннського кінофестивалю.

Раніше «ФАКТИ» писали, що цього року фестиваль «Чорноморські Ігри», який традиційно проходив в українському Скадовську на березі моря, відбувся у Києві.

355

Читайте нас у Facebook та Instagram