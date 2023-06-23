В Україні оживає кіноіндустрія — запускаються нові проєкти і поновлюються зйомки призупинених. Канал ICTV знімає третій сезон популярного іронічного детективу «Коп з минулого». До роботи над ним канал розпочав ще у лютому 2022 року, але через початок повномасштабного вторгнення росії в Україну зйомки було зупинені. Їх відновили лише у травні цього року. Спеціально для роботи над продовженням серіалу з Польщі разом із дочкою повернулася популярна актриса та режисерка Дар'я Трегубова, виконавиця однієї з головних ролей — психолога Тетяни Малиновської. В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» Дар'я розповіла, що пережила на початку війни, про нагороду на Венеціанському кінофестивалі та особисту дієту.



«Я людина досить неорганізована»

- Я щиро сподіваюсь, що за цей рік робила дуже багато з того, що приносило користь, — каже Даша. — Продовжився мій проект «Даша читає», відбулися благодійні концерти у різних куточках Європи. Відразу після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну я плідно співпрацювала з українським посольством у Польщі. Це стало для мене новим викликом, бо я людина досить неорганізована, не з «дипломатичного корпусу». Але у мене, навіть, гардероб змінився за цей час! З’явилися блузи, костюми. На той момент була велика потреба в українцях, які можуть контактувати, знайти потрібних людей в Україні. Тоді і стали при нагоді всі мої зв’язки, які я напрацювала за багато років.

Відверто кажучи, і до великої війни я звикла до активного життя. Тому мені було дуже важливо не зкинути темп, а продовжувати на тому ж рівні.

— Ви скучили за акторством?

- Дуже! У Польщі були пропозиції, але, чесно кажучи, в основному реклама. Я була не дуже до цього готова. На той момент у Полі (донька актриси — Авт.). було дві прем’єри фільмів, де вона зіграла головні ролі: «Щедрик» і «Тато».

Дар'я Трегубова з донькою Полею в Польщі

— Ви і самі отримали нагороду під час Венеціанського фестивалю!

- Це біла для мене повна несподіванка. Нагорода була від італійських журналістів і відбулась не в основній програмі. Мене нагородили за сукупність акторських досягнень. Але я розуміла, і сказала це зі сцени, що нагорода присвячена всім українським кінематографістам на підтримку нашої країни.

Дар'я Трегубова з нагородою від італійських журналістів на Венеціанському фестивалі

«Була тривожна ситуація, всі казали, треба виїжджати»

— Серіал «Коп» ваш перший досвід під час великої війни?

- Так. Пам’ятаю, коли вже у Києві була дуже тривожна ситуація і всі казали, що треба виїжджати, я відповідала: «Як я можу?! У мене ж „Коп“!» Знімальний день у мене стояв на 25 лютого 2022 року. Тоді у Києві мене дуже тримала робота. Як і саме місто. Я киянка, вже не можу порахувати, у якому поколінні. Коли я з Полею була у Польщі і поверталась до Києва, то весь час розуміла, що мені тут краще за все. Я казала: «Тільки в Україні почне відроджуватися кіноіндустрія, я повертаюсь». І як тільки повідомили, що починаються зйомки «Копа», ми з Полею повернулися до Києва.

Робочий момент зйомок серіалу

— Що ви відчули, знов потрапивши на знімальний майданчик?

- Відразу привіталася з групою, режисерами, акторами — всі ми стали вже наче рідні. Це був день моєї першої примірки. Я обожнюю нашу художницю по костюмах. Все, що вона принесла, на мене сіло просто ідеально!

— Як ви підтримуєте у незмінному стані фігуру?!

- Моя давня подруга — відомий фітнес-тренер Аніта Луценко. Вона стежить за моєю фігурою, щоразу як ми зустрічаємося. Як тільки ми бачимося, отримую купу зауважень. «Це ж цукор! Не їж це!», «Яке капучино?» Як каже Аніта, капучино — це не напій, а їжа, тому не треба ним зловживати. Але я його дуже люблю, тому кажу їй: «Окей, тоді я сьогодні поїм капучино» (сміється — Авт.).

— Які ж основні правила від Аніти?

- Їсти порційно, мати постійні тренування, відмовитися від булочок, цукерок — і буде гарна фігура. А ще забути про фреші — це аж ніяк не корисно, бо там багато цукру. А взагалі головний принцип — витрачати більше калорій, ніж споживаєш. Тобто якщо ти ведеш активний спосіб життя, ти можеш собі дозволити інколи й те, що любиш.

Але слухайте, я взагалі вважаю, що наш щоденний стрес — це вже як дієта. Взагалі він добряче дає схуднути. Мій акторський стрес точно зганяє зайві калорії. А стресу нам вистачає в житті зараз, не тільки на майданчику.

— Попри війну, знімальні процеси в Україні набирають обертів.

- Ми робимо вже третій сезон «Копа» і цей серіал чекало дуже багато прихильників. Наш серіал з хорошим, добрим гумором. Він почався до повномасштабного вторгнення, продовжився під час і буде існувати і після нашої перемоги. Взагалі, такі серіали допомагають людям трохи відволіктися від сьогодення. Це круто! Важливо, що зараз знімається серіали, бо вони мають і терапевтичну місію.

Робочий момент зйомок серіалу

— Зараз дуже спекотно, а ви знімаєте холодну пору року.

- У кіно часто так і буває — літо знімаємо взимку, а зиму — влітку. У мене було, що трава покрита вже льодом, а я іду у вечірній шовковій сукні і босоніжках, роблячи вигляд, що мені тепло. Краще вже як зараз (сміється — Авт.).

Раніше «ФАКТИ» публікували ексклюзивне інтерв'ю Павла Зіброва про перший день великої війни, свій страх і небажання прощати.

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