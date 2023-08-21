Росіяни залишилися без літака внаслідок атаки дрона на військовий аеродром у калузької області

Росія продовжує потерпати від атак безпілотників. Вранці 21 серпня безпілотник спробував атакувати аеродром «Шайковка» у калузької області. Про це повідомив російський пропагандистський ресурс Baza.

Так повідомляється, що дрон-камікадзе впав на території аеродрому вранці 21 серпня. Внаслідок падіння отримав пошкодження літак, що не використовується, який знаходиться на аеродромі.

Раніше губернатор області Владислав Шапша повідомляв, що на території Кіровського району було відбито атаку БПЛА. Постраждалих та інших руйнувань інфраструктури немає.

Тим часом російська пропагандистська агенція «РИА Новости», повідомила з посиланням на міноборони росії про нібито ще одну «спробу терористичної атаки із застосуванням БПЛА з боку України — близько 16.00 дрон було знищено над Білгородською областю».

Зазначимо, що у «Шайківці» базуються бомбардувальники Ту-22М3, які завдають ракетних ударів по Україні.

Як писали «ФАКТИ», раніше міноборони країни-агресорки заявило, що близько 07:00 ранку 21 серпня «БПЛА літакового типу було виявлено над територією московської області та пригнічено засобами радіоелектронної боротьби».

А днями безпілотник атакував військовий аеродром у Новгородській області росії. Був «підбитий» щонайменше один літак.

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