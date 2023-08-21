Збитий український безпілотник мало не прибив путінську пропагандистку симоньян

У росії — черговий переполох через безпілотники, які зафіксували у небі над московською областю.

Міноборони країни-агресорки заявило, що близько 07:00 ранку понеділка, 21 серпня, «БПЛА літакового типу було виявлено над територією московської області та пригнічено засобами радіоелектронної боротьби».

Стверджується, що безпілотник упав у районі населеного пункту Покровське Рузського району і що потерпілих немає.

Годиною пізніше повідомлялося про знищення БПЛА над територією Істринського району московської області.

Це сталося неподалік від будинку, в якому живе російська пропагандистка Маргарита Сімоньян — вона повідомила, що БПЛА впав на сусідній вулиці та показала фото (головне). Вона заявила, що «ніхто не постраждав», проте місцевий губернатор Андрій Воробйов повідомив, що потерпілого чоловіка госпіталізовано, а жінка від госпіталізації відмовилася. Він стверджує, що уламки впали на садовий будинок у населеному пункті Дорожник у міському окрузі Істра.

Також були вибиті вікна в трьох будинках.

У москві вкотре вводили обмеження на польоти. Так, вранці було закрито аеропорт «Шереметьєво» — якісь рейси пішли на запасні аеродроми, інші обіцяли виконати із затримкою. Також вводилися обмеження у «Внуково», «Домодєдово» та «Жуківському». На запасні аеродроми перенаправили 45 пасажирських рейсів та 2 вантажних.

Нагадаємо, що днями на російській авіабазі «Сольци» в Новгородській області, яку атакував безпілотник, було пошкоджено (а можливо, й знищено) літак стратегічної авіації Ту-22м3.

Фото з сторінки Маргарити Симоньян

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