Переполох у москві: столицю росії атакував БПЛА, пошкоджено «Експоцентр»

В ніч на п'ятницю, 18 серпня, столицю росії знову атакував безпілотник. Вибух прогримів у районі бізнес-центру «Москва-Сіті», пошкоджено будівлю «Експоцентру».

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За інформацією «Baza», вибух стався недалеко від веж бізнес-центру «Москва-Сіті».

"За кілька секунд до вибуху очевидці бачили пролітаючий безпілотник", – пише канал.

Канал «Shot» повідомив, що на місці вибуху видно невеликий стовп диму, туди направились рятувальники.

За даними Telegram-каналу "ВЧК-ОГПУ", БПЛА впав на дах "Експоцентру" в районі "Москви-Сіті", пробивши дах.

Водночас мер Москви Сергій Собянін стверджує, що сили протиповітряної оборони збили безпілотник, а його уламки впали у зону «Експоцентру».

«Сьогодні вночі під час спроби прольоту на Москву силами ППО було знищено безпілотник. Уламки БПЛА впали в зоні „Експоцентру“, значних руйнувань будівлі не завдали. Попередньо постраждалих немає», — заявив він.

За попередніми даними «Baza», у 8 павільйоні «Експоцентру» сталося обвалення на площі 30 кв. м.

Міністерство оборони рф підтвердило, що вночі 18 серпня москву атакував БПЛА, який нібито вдалося збити. За даними російського Міноборони, безпілотник намагався атакувати об'єкти у москві та московській області. Внаслідок падіння дрона жертв та загорянь немає.

Разом з тим в аеропорті Внуково припинили виліт рейсів.

Варто нагадати, що вночі 30 липня та 1 серпня безпілотники атакували будівлю центру «Москва-Сіті».

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