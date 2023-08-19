Безпілотник атакував військовий аеродром у Новгородській області росії: «підбитий» мінімум один літак

В російському міноборони заявили про чергову атаку України на військовий аеродром у Новгородській області рф.

Безпілотник «коптерного типу» був виявлений і «вражався зі стрілецької зброї», проте, мабуть, не довражався і викликав пожежу на стоянці — був пошкоджений один із літаків, стверджують в оборонному відомстві країни-агресора.

Водночас, телеграм-канал «Збройні Сили України. Війна з оккупантами» повідомляє про пошкодження мінімум двох бортів стратегічної авіації Ту-22м3.

За деякими даними, з авіабази «Сольци», де базувалося близько десятка літаків, кілька бортів передислокують на базу «Олен`я».

Нагадаємо, що цього літа потужний «бавовна» цвіла в районі Гвардійського в окупованому Криму. У населеному пункті розташований аеродром, який використовують рашисти.

Фото з мережі

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