У передостанній вівторок серпня на представників багатьох знаків зодіаку чекає зустріч з дуже приємними людьми, вважають астрологи.

Сьогодні у деяких людей розпочнеться духовне зростання, хоча також з'явиться бажання просто побути з самим собою наодинці. Але іноді таке рішення може бути навіть корисним, пише Ukr.Media.



Овен

У першій половині дня доведеться докласти чимало зусиль для того, щоб досягти будь-яких результатів, навіть незначних. Багато що може йти не так, як ви очікували; доведеться пристосовуватися до ситуації, що змінилася, шукати вихід зі складного становища. Ви зможете подолати всі труднощі, якщо не лінуватиметеся.

З наближенням вечора в Овнів стрімко збільшується кількість дрібних неприємностей, які самі по собі не такі страшні, але вас змушують нервувати не на жарт, а часом і злитися. Слідкуйте за тим, щоб через ваші перепади настрою не страждали близькі.

Телець

День складається дуже вдало. За що б ви не бралися, можна не сумніватися, що результати будуть відмінними. Плідно проходять ділові переговори, є шанс домовитися про вигідну та перспективну довгострокову співпрацю, отримати нову роботу, знайти інвесторів, які допоможуть реалізувати ваші бізнес-плани.

Можна вирішувати фінансові питання: там, де справа стосується грошей і цінного майна, ви не допускаєте помилок, нічого не упускаєте з уваги. День підходить Тельцям для покупок, у тому числі великих, придбання витворів мистецтва, антикварних речей.

Близнюки

Важливий день. Якщо ви зосередитеся на справах, проявите ініціативу у професійній сфері, то зможете показати себе з кращого боку, зробити важливий крок до кар'єрних вершин. Однак майте на увазі, що зараз оточуючі оцінюють не тільки ваші знання та вміння, а й особисту чарівність, тому намагайтеся сподобатися тим, з ким маєте справу.

День добре підходить Близнюкам для творчої діяльності та дослідницької роботи. Там, де потрібно шукати нові шляхи та підходи до вирішення завдань, вам немає рівних. Винахідливість та незвичайний погляд на речі не будуть зайвими й в особистих стосунках.

Рак

Варто бути уважнішими на початку дня: у цей час легко припуститися помилок, неправильно поводитися, сказати щось зайве. Можливі конфлікти та сварки, розбіжності з людьми, на яких ви звикли покладатися. Трохи пізніше вдасться порозумітися, але неприємний осад залишиться у всіх.

Друга половина дня порадує Раків новими відкриттями та перспективами. Не виключені знайомства з людьми, які допоможуть вам втілити в життя сміливі задуми щодо бізнесу та самостійної комерційної діяльності. Вечір обіцяє нові знайомства, які матимуть романтичне продовження, якщо ви захочете.

Лев

Вдалий день, який добре підходити для справ, що потребують інтуїції, творчого підходу, нестандартного погляду на речі. Ви охоче беретеся за все нове, не боїтеся піти на ризик, якщо це необхідно, досягаєте успіху там, де інші зазнали невдачі. Буде можливість знайти нових союзників і навіть покровителів; при цьому намагайтеся не пов'язувати себе зобов'язаннями, не давати обіцянок, які важко виконати.

Добре складаються у Левів поїздки, приємним буде початок довгих подорожей. Не виключені випадкові зустрічі з людьми, за якими ви останнім часом нудьгували; буде можливість відновити стосунки.

Діва

День починається непросто, але ситуація зміниться на краще, якщо ви зможете зберегти спокій, не дасте волі роздратування та гніву, не здійсніть необдуманих вчинків. Намагайтеся уникати суперечок, особливо з людьми, від яких залежить ваш фінансовий добробут і можливий розвиток кар'єри.

У другій половині дня у багатьох Дів з'явиться відчуття втоми, емоційної спустошеності. В цей час краще обмежити контакти, оскільки негативно налаштовані особи можуть скористатися вашим станом для досягнення власних цілей.

Терези

Складний день, особливо для тих, хто звик діяти не один, а разом із союзниками, які завжди готові і підтримати, і дати пораду. Важко порозумітися з оточенням, особливо з жінками, навіть якщо раніше ви вважали їх вірними подругами. Імовірні дрібні непорозуміння на роботі, через які не вдасться вчасно довести остаточно розпочаті справи.

Терезам варто бути обережнішими з грошима: ймовірні фінансові втрати, невдалі покупки, марні витрати. Небажано обговорювати із родичами сімейні проблеми, оскільки навіть незначна різниця у поглядах може спричинити сварку. Увечері буде можливість приємно провести час, старі знайомі намагатимуться підняти вам настрій.

Скорпіон

День добре підходить для роботи, а особливо — для початку співпраці з новими партнерами, на яких ви зможете справити гарне враження. Ви швидко переймаєте чужий досвід і охоче ділитесь своїм; ймовірно, що приємна і плідна спільна діяльність започаткує дружні чи романтичні стосунки.

Підіймає настрій відвідування світських заходів, багато Скорпіонів раді будуть опинитися в центрі уваги. У другій половині дня ймовірні подарунки та сюрпризи, деякі представники знаку зроблять вдалі покупки.

Стрілець

Можливі дрібні неприємності, прикрі події, через які вам доведеться змінити плани, відкласти справи. Поїздки складаються невдало, забирають більше часу, ніж ви розраховували; деякі Стрільці спізнюються на призначені зустрічі, і саме це заважає їм справити гарне враження.

Бажано приділити час близьким: вони потребуватимуть допомоги і своєю чергою зроблять все можливе, щоб підтримати вас, підняти настрій. Вечір підходить для романтичних побачень, вони будуть приємними і незабутніми.

Козоріг

Переважає вплив позитивних тенденцій. Попри труднощі, ви досягаєте своїх цілей, втілюєте задуми в життя. Немає потреби долати перепони наодинці, поруч є союзники та друзі, на яких можна покластися. Спільна робота буде не лише продуктивною, а й цікавою. Не виключені службові романи.

У Козорогів буде можливість виявити лідерські якості, показати, що ви здатні керувати іншими людьми, брати на себе відповідальність. День чудово підходить для того, щоб продемонструвати оточенню інші ваші таланти та здібності.

Водолій

Варто бути обережнішими на початку дня: у цей час можливі якісь неприємні події, події, які порушать ваші плани. Не виключені сімейні конфлікти, багатьом Водоліям буде важко порозумітися з представниками старшого покоління. Якщо вам потрібно швидко та без помилок зробити якусь роботу, розраховуйте лише на свої сили; навіть найнадійніші помічники сьогодні можуть підвести.

День підходить для початку подорожей, ділових та розважальних поїздок. Навіть якщо ви вирушаєте в дорогу без певної мети, це виявляється корисним: залишаються позаду старі проблеми, відкриваються нові перспективи.

Риби

День продуктивного ділового спілкування. Буде можливість мати професійні зв'язки, знайти нових партнерів, привернути увагу потенційних роботодавців. Особливо добре ви ладнаєте з жінками, вони стають надійними союзницями, які не підведуть навіть у складних обставинах.

Ви успішно справляєтеся з вирішенням будь-яких питань, що стосуються фінансів та майна, зокрема цінного; вдалими будуть угоди та покупки. Гармонійно складаються у Риб сімейні стосунки, представники старшого покоління звертаються до вас за порадами і йдуть за ними.

Також сьогодні варто пам'ятати, що за Східним гороскопом, 22 серпня — це день Водяного або Благородного Щура.

Щур — досить прониклива і рішуча істота. Він завжди приходить на допомогу тим, кого доля піддає випробовуванням, і приводить їх до перемоги.

Інтелект Щура вражає гостротою, але він ніколи не витрачає зайвих нервів на те, що його не стосується, і не любить марнувати слова.

«Сьогодні варто приділити багато уваги всьому, що вас оточує, несподіваний самоаналіз може виявитися корисним. Також передбачається можливість отримання премії або підвищення, якщо ви розглянете стратегію компанії та представите свої висновки керівництву. Не бійтесь виглядати комічно чи незграбно в очах своєї близької людини — вона зрозуміє все і сильно цінує вас», — радять знавці Східної астрології.

Про характер справжнього Щура говорять короткі відео з Тік-Току.

А наостанок всім Щурам, а також людям, що народилися під іншими знаками Східного гороскопу, нагадаємо, що нещодавно відома австралійська астрологиня Анжела Перл святкувала день народження, і дуже зраділа привітанням, з якими до неї звернулися багато хто з українців. У відповідь на добрі слова уродженка Миколаївської області поділилася гороскопом на тиждень, що завершиться 27 серпня.

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