«Я загубив номер телефону військкомату»: який вирок отримав мобілізований, який не з’явився до пункту відправки у частину

Нещодавно на Тернопільщині винесли вирок мобілізованому, який залишився доглядати за батьками. А у Волинській області судили місцевого жителя, який відмовився від мобілізації. Про це йдеться у вироку Старовижівського районного суду Волинської області.

За матеріалами справи, обвинувачений, перебуваючи з 11 листопада 2012 року на обліку за результатами медичного огляду визнаний 5 серпня 2022 року ВЛК придатним за станом здоров`я для проходження служби без обмежень. Чоловіка зобов`язували з`явитись 9 жовтня до військкомату для подальшого відправлення до частини. Обвинувачений усвідомлював значення та протиправний характер своїх дій, і не з`явився без поважних причин у визначений термін та час в пункт збору. Своїми умисними діями він вчинив кримінальне правопорушення — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Під час судового розгляду кримінального провадження чоловік свою вину визнав повністю, щиро покаявся. Він підтвердив, що пройшов медичний огляд в лікарні смт Стара Вижівка. Комісією був визнаний придатним до військової служби. Дали повістку йому на 17.00 годин 09 жовтня 2022 року. Однак на вказану дату та час не прибув та не повідомив територіальний центр комплектування.

«Я загубив номер телефону. З військкомату мали подзвонити. В подальшому службу не намагався проходити», — заявив мобілізований.

Суд визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення, призначивши покарання у виді позбавлення волі на строк три роки. Й разом з тим звільнив від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк терміном на 1 рік. Чоловік повинен періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом.

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