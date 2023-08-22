У Вінницькій області керівника військкомату затримали під час отримання хабара

Слідчі затримали командира одного з військкоматів Вінницької області під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 2000 доларів.

Про це повідомили у Telegram-каналі Офісу Генпрокурора.

За даними прокуратури, чоловік передав військовозобов'язаним 70 офіційних, але не заповнених, бланків повісток з проставленим на них підписом військового комісара та гербовою печаткою.

Потім він збирався пояснити, як заповнити дані документи та те, як незаконно використовувати їх на території Вінницької області, у тому числі на блокпостах. Він також підтвердив можливість ухилитись від проходження військової служби за мобілізацією.

Таким чином, використання незаповнених бланків повісток надали б можливість близько 70 військовозобов'язаним підтвердити нібито отримання викликів до ТЦК та СП і ухилитися від проходження військової служби.

Нагадаємо, в Україні останній місяць з'являються резонансні скандали із начальниками Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. Зокрема, журналісти виявили у воєнкома Одеської області Євгена Борисова дорогу нерухомість в Іспанії та люксові автомобілі. Правоохоронці підозрюють його у продажу «білих квитків». Борисова вже звільнили та помістили до СІЗО.

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