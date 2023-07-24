Скандального колишнього одеського військкома Борисова затримали у Києві (фото, відео)

Колишній начальник Одеського обласного військового комісаріату Євген Борисов, який став фігурантом корупційного скандалу, затриманий в Києві.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, напередодні йому повідомили про підозру за фактами незаконного збагачення, нез’явлення на службу та ухилення від військової служби. За даними слідства, в період дії воєнного стану члени родини підозрюваного, за його дорученням, придбали автомобілі преміум класу та нерухоме майно у Королівстві Іспанія.

Фото прокуратури

«На початку грудня 2022 року підозрюваний, будучи військовою службовою особою, яка відповідає за мобілізацію в регіоні, виписавшись з військового шпиталю, більш ніж два тижні не з’являвся на військову службу без поважних причин. У подальшому, в другій половині грудня 2022 року, посадовець шляхом обману виїхав за межі країни. Разом з членами родини він майже місяць перебував в Республіці Молдова, Туреччині, на Сейшельських островах та в Королівстві Іспанія», — зазначають в прокуратурі.

За даними Держбюро розслідувань, колишній посадовець намагався втекти від слідства, використовуючи елементи конспірації — змінював номери телефонів, автомобілів, місце перебування тощо. Пошуки Борисова тривали два дні.

Фото ДБР

У ДБР зазначили, що враховуючи намагання колишнього воєнкома сховатися від правосуддя, працівники Держбюро проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, що голова Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков назвав серед придбань родини ексвіськкома об'єкт, куплений в Іспанії за 3 млн 700 тисяч євро. За його словами, було встановлено факти збагачення на 188 мільйонів гривень.

Фото Офісу генпрокурора

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