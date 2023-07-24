36.71 / 37.33 40.83 / 41.67
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Скандального колишнього одеського військкома Борисова затримали у Києві (фото, відео)

11:34 24 липня 2023
Затримання військкома Борисова

Колишній начальник Одеського обласного військового комісаріату Євген Борисов, який став фігурантом корупційного скандалу, затриманий в Києві.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, напередодні йому повідомили про підозру за фактами незаконного збагачення, нез’явлення на службу та ухилення від військової служби. За даними слідства, в період дії воєнного стану члени родини підозрюваного, за його дорученням, придбали автомобілі преміум класу та нерухоме майно у Королівстві Іспанія.

Фото прокуратури

«На початку грудня 2022 року підозрюваний, будучи військовою службовою особою, яка відповідає за мобілізацію в регіоні, виписавшись з військового шпиталю, більш ніж два тижні не з’являвся на військову службу без поважних причин. У подальшому, в другій половині грудня 2022 року, посадовець шляхом обману виїхав за межі країни. Разом з членами родини він майже місяць перебував в Республіці Молдова, Туреччині, на Сейшельських островах та в Королівстві Іспанія», — зазначають в прокуратурі.

За даними Держбюро розслідувань, колишній посадовець намагався втекти від слідства, використовуючи елементи конспірації — змінював номери телефонів, автомобілів, місце перебування тощо. Пошуки Борисова тривали два дні.

Фото ДБР

У ДБР зазначили, що враховуючи намагання колишнього воєнкома сховатися від правосуддя, працівники Держбюро проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, що голова Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков назвав серед придбань родини ексвіськкома об'єкт, куплений в Іспанії за 3 млн 700 тисяч євро. За його словами, було встановлено факти збагачення на 188 мільйонів гривень.

Фото Офісу генпрокурора

475

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Су-35

Скоро отримаємо ATACMS і F-16: Роман Світан про передачу росією винищувачів ірану

солоні огірки

Квашені хрусткі огірочки: зберігайте рецепт на наступний рік, бо це дійсно смакота

Визрівання томатів

Помідори червоніють на очах: чотири способи пришвидшити дозрівання «головних» овочів на городі

Інвалідність

Пенсія з інвалідності: скільки потрібно мати стажу, аби розраховувати на пристойні виплати

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту