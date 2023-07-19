Брав «позики» у підприємців: стало відомо, як одеський ексвійськком «заробив» 188 млн грн

Колишнього начальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова викрили на незаконному збагаченні.

Про це повідомив голова Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков.

Він розповів, що зараз НАЗК та інші правоохоронці займаються перевіркою всього керівного складу територіальних центрів комплектування. При цьому вже готовий висновок про незаконне збагачення Борисова.

«Це фактично рекордний висновок встановлення фактів незаконного збагачення — 188 мільйонів. Навіть лише один об'єкт, куплений в Іспанії, коштує 3 млн 700 тисяч євро. Це 15 грудня минулого року, коли Україна щодня перебувала під обстрілами росіян. І таких об'єктів ще кілька — все вартістю від півмільйона євро», — заявив Новіков.

За його словами, Борисов стверджує, що ці гроші — «позики», які він нібито отримав від різних підприємців, у тому числі від співвласника нічного клубу «Ібіца». Але підтвердження цим словам немає.

«Мало того, окремі угоди про позики, які були надані нам нібито на підтвердження наявності коштів, взагалі підписані в Одесі цими громадянами, яких не було у місті на час підписання. Це кричущий факт», — додав Новіков.

Як відомо, на початку травня правоохоронці порушили кримінальну справу проти Борисова. Його підозрювали у продажу «білих квитків», через що усунули від службових повноважень. Паралельно Борисова перевіряли після інформації ЗМІ про те, що під час повномасштабної війни його родина придбала нерухомість та автомобілі на мільйони доларів.

Підозрюваного вже звільнили після того, як відповідне доручення дав президент Зеленський.

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