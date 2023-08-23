Астрологи, які давали поради всім знакам зодіака на поточний тиждень, зазначають, що середа, 23 серпня, — день, коли потрібно переосмислювати свої вчинки, працювати над помилками та визначати нові цілі. Це поганий час для завершення старих справ на роботі. А от старт нових професійних проєктів може виявитися успішним.

Овен

День буде досить складним, але ви все ж таки зможете досягти успіхів. Для цього доведеться проявити не лише наполегливість, а й винахідливість. Звичні методи не дозволяють досягти потрібних результатів, доводиться експериментувати, ризикувати. Навколишні підтримують вас набагато менше, ніж зазвичай, а от критикують частіше, інформує Ukr.Media.

Цей день добре підходить Овнам для того, щоб будувати плани, розмірковувати про власні цілі та пріоритети, вирішувати, на чому ви зосередитеся найближчим часом. Увечері буде можливість поспілкуватися зі старим знайомим, який дасть добрі поради.

Телець

Дуже приємний та плідний день. Ви легко знаходите спільну мову з людьми, можете порозумітися навіть з тими, хто раніше підтримував ваших недругів. Буде шанс зав'язати корисні знайомства, зміцнити свої професійні позиції.

Найспритніші Тельці зможуть до того ж піднятися кар'єрними сходами, але таким представникам знака варто бути готовими до боротьби із суперниками. Сприятлива фінансова картина, можливі грошові надходження. У цей день добре робити покупки: ви вибираєте речі, які довго вас радуватимуть.

Близнюки

Сприятливий день для спілкування, зустрічей із друзями, обговорення планів на віддалене та найближче майбутнє. Однак варто мати на увазі, що досягнуті угоди ще не раз будуть переглянуті, а ухвалені рішення навряд чи виявляться остаточними.

У багатьох Близнюків з'являються нові ідеї, завдяки яким представники знаку зав'яжуть цікаві знайомства. Можливі поїздки, зокрема незаплановані. Навряд чи вони обійдуться без суєти і хвилювань, але загалом складуться вдало. Можливі великі фінансові надходження.

Рак

Вдалий день для пошуку союзників, друзів та однодумців. Не бійтеся ділитися своїми ідеями з тими, хто може допомогти їх реалізації. Можливе одержання грошей, необхідних для здійснення якогось бізнес-плану, який ви давно виношували. Добре складаються ділові поїздки, далеко від дому буде шанс укласти вигідні угоди.

Особисті відносини Раків будуть більш напруженими, ніж ділові. Найважче виявляється порозумітися саме з тими людьми, які вам особливо дорогі. Під кінець дня можливе нездужання, погіршення самопочуття.

Лев

День незвичайних рішень та оригінальних ідей. Він якнайкраще підходить для того, щоб порушити звичний перебіг подій, спробувати щось нове. Багато Левів знайдуть несподівано простий спосіб досягнення цілей та вирішення повсякденних завдань.

Буде нагода розібратися у відносинах з оточуючими, зрозуміти, хто насправді є вашим союзником, а від кого не слід чекати нічого доброго. Сприятливий день для невеликих поїздок та початку подорожей, зміна ситуації дуже корисна. Імовірні успіхи у навчанні, особливо добре даються вам гуманітарні дисципліни.

Діва

Сприятливий день для сімейних справ, спілкування із близькими людьми, вирішення особистих проблем. Буде можливість покласти край розбіжностям та сваркам, відновити гармонію та взаєморозуміння. Імовірні приємні знайомства, зустрічі, які піднімуть вам настрій. Не бракує компліментів і знаків уваги.

З ділової точки зору день не такий вдалий: у Дів можливі проблеми в роботі, прорахунки та хибні кроки, фінансові втрати. Небажано приймати важливі рішення, від яких може залежати розвиток вашої кар'єри.

Терези

Неоднозначний та цікавий день у Терезів. Рішення та відповіді, що лежать на поверхні, часто виявляються неправильними, тому не варто шкодувати часу та сил на те, щоб проаналізувати ситуацію, оцінити різні можливості, вивчити всі деталі.

Що б не відбувалося, ви зберігаєте спокій — це додає вам привабливості, оточуючі бачать у вас сильну особистість і переймаються повагою. Можливий початок серйозних відносин. Імовірні грошові надходження, зокрема несподівані. Ви правильно розпорядитеся отриманими засобами, шкодувати про марні витрати не доведеться.

Скорпіон

Дуже сприятливий день. Прислухайтеся до своєї інтуїції: керуючись її підказками, ви зможете швидко досягти поставленої мети і навіть більшого. Можливі приємні сюрпризи, несподівані подарунки, знаки уваги людей, які вам симпатичні. Варто проявити ініціативу в особистих відносинах, можна без сором'язливості та сумнівів зізнаватись у своїх почуттях.

У Скорпіонів не виключені фінансові труднощі, проте вони матимуть тимчасовий характер, ситуація незабаром покращає. Друга половина дня порадує несподіваними та привабливими діловими пропозиціями.

Стрілець

Непростий день. Досягти успіху навіть у звичних справах буде набагато складніше, ніж ви очікували. Стрільці, які наважаться взятися за щось нове, напевно зіткнуться з труднощами і зможуть подолати їх лише звернувшись за допомогою до друзів або давніх союзників. Варто бути обережнішими з новими знайомими, оскільки вони багато обіцяють, але не збираються тримати слово.

Можливі розбіжності на роботі. Вам вдасться довести свою правоту, тільки якщо ви збережете спокій, не дозволите емоціям взяти гору над здоровим глуздом. Можуть нагадати про себе давні недоброзичливці та вороги; будьте готові дати їм відсіч.

Козоріг

Навряд чи буде легко досягти поставлених цілей, але ви впораєтеся з усіма труднощами. Деяким представникам знака доведеться піти на хитрість, щоб отримати бажане, але ні зловживати чужою добротою, ні використовувати довірливість оточуючих у своїх інтересах Козороги не стануть.

Сприятливий день для нових знайомств та початку стосунків. Ви добре знаєтеся на людях, з першого погляду складаєте правильне враження про тих, з ким маєте справу. У другій половині дня буде можливість швидко вирішити фінансові та майнові питання.

Водолій

Вдалий день для того, щоб продемонструвати свій професіоналізм, переконати ділових партнерів, що ви багато на що здатні. Якщо ви будете уважні, не допустите помилок, то кар'єрне зростання не забариться. Можна проявляти ініціативу у діловій сфері, пропонувати свої ідеї; навіть якщо вони не отримають негайної підтримки, ваш творчий підхід буде гідно оцінений.

У Водоліїв буде можливість зав'язати цікаві знайомства, поспілкуватися з людьми, зовсім не схожими на тих, кого ви знали раніше. Можна робити покупки; особливо добре день підходить для придбання побутової техніки та засобів зв'язку.

Риби

День більше підходить для роздумів, аніж для конкретних дій. Перш ніж щось змінювати у своєму житті, переконайтеся, що ви ухвалили виважене рішення, проаналізували та оцінили ситуацію, а не дієте під впливом моменту. Добре розпочинати навчання, займатися справами, що сприяють розширенню кругозору.

Сприятливим буде день для Риб, діяльність яких пов'язана з освітою, поширенням інформації, організацією культурних заходів. Друга половина дня щедра на цікаві знайомства і дивовижні зустрічі, проте відносини, що починаються в цей час, навряд чи матимуть серйозний характер.

Нагадаємо, що наразі Меркурій знаходиться у ретроградній фазі, яка триватиме до середини вересня. В цей період чотири знаки зодіаку можуть розраховувати на покращення фінансового стану.

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