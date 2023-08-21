Зірки та гаманець: ретроградний Меркурій «матеріально допоможе» цим чотирьом знакам зодіаку

Якщо раніше астрологи прогнозували цього літа поліпшення фінансового стану трьох знаків зодіаку, то наприкінці серпня та у першій половині вересні такий шанс з`явиться вже у чотирьох представників зодіакального кола. Цьому сприятиме ретроградний Меркурій

Меркурій буде ретроградним у знаку Діва з 20 серпня по 15 вересня. Це сузір'я відповідає за механізми, роботу, робочі колективи, здоров'я та техніку. У даному випадку його завдання — опрацювати те, що погано зарекомендувало себе в цих сферах вашого життя, стверджує Ukr.Media. Ретроградний Меркурій сприятиме серйозним фінансовим покращенням завдяки тріну з Юпітером у знаку Тельця.

Лев

Ретроградний Меркурій опрацьовуватиме ваш сектор фінансів — у вас може змінитися дохід, або ви самі переглядатимете свої витрати. Швидше за все ви повернетеся до минулого заробітку, щоб покращити його і підняти ціни на свої послуги. Наприклад, візьмете собі курс підвищення кваліфікації або самі почнете викладати, за що братимете підвищену оплату.

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Водолій

Ретроградний Меркурій приходить, щоб сфокусувати вас на бюджеті сім'ї та звернути увагу на прибутки вашого партнера. У вашому сімейному житті починається перегляд фінансів — ви почнете оформляти документи для отримання іпотеки, кредиту, або зважитеся на ремонт і доведеться по-іншому розподіляти сімейний бюджет. У вашій карті Меркурій управляє сектором особистого проєкту, а значить ви можете наважитися взяти великий капітал під розвиток свого особистого бізнесу.

Телець

Ретроградний Меркурій серйозно займатиметься вашим особистим бізнесом — у вашій натальній карті він відповідає за фінанси і буде в ретро-фазі в секторі власного проєкту. Це означає, що ви вирішите переглянути, скільки грошей вкладаєте в розвиток бізнесу. Також ви вирішите по-іншому витрачати гроші на дітей або кохану людину — ймовірно, ви вирішите приховувати частину фінансів або просто ретельно почнете «рахувати» гроші, що виділяються на вашу дитину.

Скорпіон

Ретроградний Меркурій до 15 вересня приноситиме у ваше життя серйозні питання щодо капіталу, який ви могли вкладати в якийсь інтернет-проект. Можливо, ви перерозподілятимете фінанси в цьому проєкті, або вам доведеться переглянути майбутні плани щодо його реалізації. Наприклад, якщо у вашому проєкті є гроші інвестора або кредитні гроші, то вам доведеться серйозно переглянути те, які витрати ви здійснюєте та наскільки вони ефективні.

Раніше екстрасенс Макр Гордєєв стверджував, що у серпні поліпшити свій фінансовий стан можуть три знаки — Лев, Водолій та Діва.

Фото Pixabay

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