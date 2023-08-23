Несподіване відродження: експериментальний суховантаж із вітрилами вирушив у перше плавання

Найчастіше вітрильники асоціюються з регатами та розвагами. Однак, як з'ясувалося, вітрила можуть послужити на цілком сучасних суднах. Незвичайний суховантаж Pyxis Ocean вирушив у своє перше плавання з Китаю до Бразилії. Його відмінною рисою від інших вантажних суден є гігантські вітрила. Низка експертів вважає, що за цією технологією, яку розробили у Великій Британії, велике майбутнє.

Жорсткі вітрила WindWings нагадують крило літака. У порту вони складаються, а у відкритому морі розкриваються. Висота кожного з вітрил — 37,5 метра. Вони виготовлені з того ж матеріалу, що й вітряні турбіни. Розробники стверджують, що вітрила міцні та довговічні.

Спочатку така технологія призначалася для спортивних суден, однак тепер її вирішили використати, щоб скоротити витрату пального дизельних двигунів, які приводять судно в рух.

Зафрахтувала суховантаж судноплавна компанія Cargill. Її керівництво сподівається, що нова технологія допоможе скоротити вуглецеві викиди. За оцінками експертів, на світове комерційне судноплавство припадає близько 2,1% світових викидів вуглекислого газу (CO2).

Розробники Pyxis Ocean очікують, що з використанням вітрил витрату палива судна за весь час його служби можна буде скоротити на 30%.

Суховантажу знадобиться близько шести тижнів, щоб дістатися до місця призначення.

Плавання Pyxis Ocean може стати поворотним пунктом в історії морських перевезень. За прогнозами експертів, якщо все пройде добре, то вже через кілька років половина нових суден буде оснащуватися такими вітрилами.

Раніше повідомлялося, що незважаючи на погрози та обстріли, перше торгове судно успішно пройшло через створений Україною гуманітарний коридор у Чорному морі.

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